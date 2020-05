TRF4 determina fornecimento de remédio para tratamento de câncer

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) manteve decisão liminar que determinou que a União e o Estado do Paraná fornecessem medicamento a paciente.

A determinação é para entrega a paciente com câncer de cólon do remédio Cetuximabe (Erbitux), que tem o custo mínimo mensal de R$ 2.657,40.

Contudo, o relator do recurso na corte, desembargador federal Fernando Quadros da Silva, ressaltou que o caso apresenta os requisitos de urgência.

Diante da gravidade da doença da mulher e da falta de garantia de pleno direito à saúde da paciente.

Tratamento gratuito

Entretanto, a mulher conseguiu o tratamento médico gratuito no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), e foi recomendado a ela o remédio pleiteado.

A mulher, que há sete anos foi diagnosticada com câncer de intestino, ajuizou a ação com pedido de tutela de urgência contra a União e o Estado do Paraná.

A autora alegou que não possui condições financeiras para arcar com o custo do medicamento, por receber aposentadoria de R$ 950 reais.

A família depende da contribuição da Rede de Combate ao Câncer com cestas básicas e o custeamento das viagens para São Paulo.

Liminar favorável

O pedido recebeu decisão liminar favorável da 1ª Vara Federal de Maringá (PR), que reconheceu a necessidade eminente do medicamento.

Porque a doença da paciente, no estágio atual, não responde mais a outras linhas de tratamento.

Recurso da União

Consequentemente, a União recorreu ao tribunal pela suspensão da decisão, alegando a aplicação da política pública de dispensação de medicamento oncológico de alto custo.

No recurso, foi requerido o direcionamento da obrigação ao Estado do Paraná, para que os custos fossem divididos entre os réus na via administrativa.

Manutenção de liminar

No TRF4, o relator manteve a liminar, observando que a assistência oncológica é responsabilidade das entidades vinculadas a Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON).

E, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), que devem ser totalmente ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

A partir da análise de laudos e protocolos da paciente no Sistema Único de Saúde (SUS), o magistrado salientou a necessidade da autora.

E, portanto, apontou a presença dos requisitos para a concessão do medicamento.

Assim, na medida em que houve demonstração da sua eficácia ao caso concreto e, ademais, a superioridade da droga requerida.

O desembargador ao manter a decisão, observou o seguinte:

“é importante referir que as normas infraconstitucionais limitadoras da antecipação de tutela contra o Poder Público devem ser interpretadas em acordo com o texto constitucional e, em especial, com os ditames máximos de proteção à vida, à saúde e à dignidade humana, consoante disposto nos artigos 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; e 196, todos da Constituição Federal”.

