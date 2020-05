Ela acusa outra mulher, segundo ela homossexual, como uma das participantes do crime.

Na noite desta terça-feira, 19 de maio, na Rua Central em Piaçabuçu, policiais foram acionados pela Casa Maternal, após dar entrada uma adolescente de 16 anos de idade, vítima de disparos de arma de fogo.

Chegando no local, os militares do 11º BPM constataram a veracidade do caso. A mesma que recebeu cerca de cinco disparos, disse aos policiais que uma mulher, homossexual, conhecida da vítima, teria envolvimento na tentativa de homicídio.

Policiais realizaram buscas na cidade, porém até o fechamento da matéria ninguém foi preso. Não foi divulgado o estado de saúde da vítima.

Da Redação com informações do 11º BPM