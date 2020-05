Union Berlin x Bayern de Munique | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Como diria a música, chega de saudade! O futebol no Brasil pode não ter voltado ainda, mas na próxima semana já teremos bola rolando em um grande mercado do mundo, a Alemanha. Após autorização do governo local, clubes e entidades futebolísticas chegaram a um consenso e definiram o dia 16 de maio como a data da retomada da Bundesliga.

Borussia Dortmund e Schalke 04 abrirão os trabalhos no próprio dia 16, clássico de grande rivalidade no país. No dia seguinte, domingo (17), o líder da competição Bayern de Munique entra em campo contra o Union Berlin, partida que detalharemos a seguir em nosso pré-jogo especial. Confira:

Onde assistir, horário e local

FC Bayern Muenchen v 1. FC Union Berlin – Bundesliga

A partida entre Union Berlin e Bayern de Munique está programada para o domingo, dia 17 de maio, às 13h de Brasília. A partida será disputada em Alte Försterei, casa do clube berlinense. Com 55 pontos, o gigante da Baviera lidera a Bundesliga 2019/20, enquanto o Union ocupa a parte intermediária da tabela: é o décimo primeiro colocado, com 30 pontos totais.

A transmissão do duelo em solo brasileiro deve ocorrer nos canais Fox Sports, detentores dos direitos da competição para esta temporada em curso.

Prováveis escalações*

Union Berlin

Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Union Berlin – DFB Cup

Gikiewicz; Trimmel, Subotic, Friedrich, Lenz; Andrich, Gentner, Andersson; Bülter, Ingvartsen, Ujah.

Bayern de Munique

Chelsea FC v FC Bayern Muenchen – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Neuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Kimmich, Thiago, Müller; Gnabry, Coman, Lewandowski.

*Vale ressaltar que as escalações acima apontadas são baseadas em ‘projeções’ e estatísticas de quem mais atuou ao longo da temporada. Devido ao longo período de paralisação do calendário, torna-se mais difícil a previsão dos times titulares de cada um dos clubes.

Últimos jogos

FC Bayern Muenchen v FC Augsburg – Bundesliga

Union Berlin: Antes da suspensão do calendário na Alemanha, o clube da capital vinha de dois tropeços consecutivos: um empate contra o Wolfsburg e uma derrota para o Freiburg. A última vitória da equipe berlinense na Bundesliga data de 24 de fevereiro, um 2 a 1 fora de casa contra o Eintracht Frankfurt.

Bayern de Munique: O gigante da Baviera vivia um momento esplendoroso antes da paralisação, empilhando vitórias expressivas nas três competições que ainda disputa. São quatro triunfos consecutivos na Bundesliga, incluindo um 6 a 0 contra o Hoffenheim na rodada 24. Seu último jogo pelo Alemão foi no dia 8 de março, vitória por 2 a 0 diante do Augsburg.

