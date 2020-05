VAGAS DE EMPREGO: 252 vagas abertas na AMBEV durante pandemia

Grande oportunidade com vagas de emprego AMBEV abertas. A Cervejaria Ambev faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 252 vagas de emprego efetivo, estágio e jovem aprendiz no Brasil. As oportunidades são para atuação em diversos cargos na empresa.

Antes de mais nada, a Cervejaria Ambev é uma empresa brasileira de produção de bebidas, entre as quais cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água. É a 14ª maior empresa do país em receita líquidae controla cerca de 68% do mercado brasileiro de cerveja.

Primeiramente, antes do anúncio de vagas, a empresa mostra em seu site oficial um pouco de sua história.

“A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. Mas a nossa história começou muito antes, quando ainda éramos duas cervejarias na década de 1880: a Companhia Antarctica Paulista e a Manufactura de Cerveja Brahma & Villeger & Companhia.”

As vagas de emprego AMBEV são oferecidas para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Piauí.

Vagas de estágio e jovem aprendiz

Em relação às chances de estágio, a multinacional abre, portanto, oportunidades estudantes de curso superior das seguintes áreas: Mecânica, Química, Automação, Elétrica e outras. Além disso, para o cargo de aprendiz, as oportunidades são nos setores de gestão, finanças, administrativo e segurança.

Vagas de emprego AMBEV

Dos cargos efetivos, atualmente estão oferecidas vagas para:

Operador fabril

Promotor

Psicólogo

Supervisor

Técnico

Vendedor

Ferramenteiro

Assistente

Auxiliar

Cadastrador

Analista

Conferente

Coordenador

Especialista

Gerente

Médico

Supervisor de negócios.

Benefícios adicionais

Desde já, além dos salários, a empresa oferece os seguintes benefícios:

Plano de saúde

Cesta de natal+brinquedo (para colaboradores com filhos pequenos)

Previdência privada

Plano odontológico

Em conclusão na parte dos benefícios, a empresa também oferece vagas para desconto em produtos das marcas, etc.

Inscrições Vagas de emprego AMBEV

Ademais, para concorrer a uma das vagas citadas, será necessário enviar o currículo. Logo depois de tomar conhecimentos das vagas, entre na área desejada no site da Ambev.

Por fim, caso você queira mais oportunidades de emprego, acesse o link abaixo.