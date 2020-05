VAGAS DE EMPREGO: Adecco vai contratar 500 pessoas até o final de maio

Oportunidades abertas! A Adecco, empresa especializada em recrutamento e seleção, abriu as inscrições de sua seleção para preenchimento de nada menos que 500 vagas de emprego em caráter temporário. O prazo vai seguir aberto até o dia 31 de maio.

O maior número de vagas são para técnicos de enfermagem e enfermeiros, com salários que vão de R$ 3.167 a R$ 5.863 para trabalhar em um dos segmentos com maior demanda, que vem crescendo por conta da pandemia do coronavírus. Os contratos são temporários e têm 90 dias de duração, com possibilidade de efetivação.

Os profissionais contratados vão atuar em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Distrito Federal (DF).

Cargos Adecco

Técnico de Enfermagem (Pronto Socorro, Clínica Médica e UTI)

Principais atividades: será responsável por assistir e auxiliar no cuidado assistencial de enfermagem aos pacientes, sob o monitoramento de Enfermeiros, visando atender ao tratamento prescrito, a recuperação e a preservação da saúde dos pacientes, bem como o cumprimento das metas da área.

Requisitos obrigatórios: ter formação completa como Técnico de Enfermagem; ter registro ativo no COREN-SP; será um diferencial se você já tiver alguma experiência nas áreas descritas, bem como cursos complementares correlatos.

Enfermeiro (Pronto Socorro, Clínica Médica e UTI)

Principais atividades: Responsável pela prestação direta dos cuidados assistenciais aos pacientes sob sua responsabilidade, de acordo com as normas, os procedimentos e padrões estabelecidos, visando atender ao tratamento prescrito, a recuperação e a preservação da saúde dos pacientes, bem como o cumprimento das metas da área.

Requisitos obrigatórios: ter o ensino superior em Enfermagem com registro no COREN; necessário Pós-Graduação completa; experiência como Enfermeiro; Para Clínica Médica é desejável experiência em unidade de internação; Para UTI é necessário Pós-Graduação completa em UTI; Experiência em unidade de internação paciente clínicos, semi-intensiva e Desejável Pacote office Intermediário.

Além disso, há vagas para:

Auxiliar de Enfermagem

Recepcionista

Analista

Operador de Atendimento

Técnico de Coleta

Especialista em Vendas

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas na Adecco poderão cadastrar currículo no site oficial (https://app.jobconvo.com).