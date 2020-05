VAGAS DE EMPREGO: CARREFOUR abre 933 novas vagas em diversos cargos

Em meio à pandemia, o Grupo Carrefour abriu oportunidades de emprego. De acordo com o portal InfoJobs, estão abertas 933 novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos para lotação pelas unidades em todo o país.

A empresa está presente na vida de mais de 100 milhões de consumidores da Europa, Ásia e América Latina. Há mais de 40 anos no Brasil, o Carrefour possui lojas nos formatos Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Drogaria, Carrefour Posto, Atacadão e Supeco.

“Queremos nos desenvolver junto dos brasileiros, por isso, acreditamos que valorizar nossos colaboradores é fundamental. Temos de acreditar em novos talentos e investir no desenvolvimento daqueles que já estão conosco, a fim de construir uma empresa sólida e apta a fazer parte da vida de milhões de pessoas”, informa a empresa.

“Incentivamos nossos colaboradores a crescer e conquistar novas posições em suas carreiras. Para isso, realizamos constantes investimentos em treinamentos, proporcionando a nossa equipe, o desenvolvimento de competências para assumir novas funções. Treinamentos para Açougue, Padaria, Salsicharia, Frutas, Legumes e Verduras estão entre os temas dos cursos.”

De acordo com informações da empresa, um dos principais exemplos está no setor de perecíveis, que demanda a atuação de especialistas no manejo, produção e qualidade dos produtos.

“O desenvolvimento das lideranças também tem grande relevância para o grupo, que tem investido na reciclagem de todo seu time de diretores e gerentes, com a finalidade de assegurar o crescimento sustentável de seus profissionais. Até hoje, oferecemos mais de 570 mil horas de treinamento para mais de 49 mil colaboradores.”

Cargos Disponíveis

Atendente Farmácia

Auxiliar de Manutenção

Técnico de Manutenção

Operador de Loja

Vendedor de Eletro

Operador de Hipermercado

Empacotador

Vendedor Eletro

Gerenciador Peixaria

Balconista de Açougue

Operador de Caixa

Gerenciador Caixa Central

Analista

Gerente; entre outros cargos

As vagas são para São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Rio de Janeiro, entre outros estados.

Benefícios

Além dos salários oferecidos pela empresa, os funcionários contarão com assistência médica, assistência odontológica, auxílio-farmácia, cesta básica, participação nos lucros, previdência privada, refeição no local ou auxílio-alimentação, seguro de vida, vale-transporte, entre outros.

Inscrições de emprego no Grupo Carrefour

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem manifestar o interesse acessando o site de recrutamento, selecionar a vaga desejada e cadastrar o currículo. Para aumentar as chances de conquista da vaga, recomenda-se realizar a inscrição o quanto antes, uma vez que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.