VAGAS DE EMPREGO: Coca-Cola, Nube, Danone e mais empresas abrem 1.200 vagas

Oportunidades abertas! Em meio à pandemia, nada menos que 1.200 vagas estão abertas para profissionais e estudantes de diversas áreas. Há oportunidades em cargos de ensino fundamental, médio e superior.

O Notícias Concursos preparou uma lista com todos eles. Veja:

Vagas abertas na Coca Cola 2020

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de Coca-Cola no país, abriu diversas oportunidades com vagas de emprego para diversas áreas.

Com aproximadamente 20 mil colaboradores, a Coca-Cola FEMSA Brasil atende diariamente 72 milhões de consumidores dos estados de SP, MG, PR, SC, RS, MS e parte do RJ, produzindo e distribuindo o mais completo portfólio de bebidas.

“Respeito e ética são vem mais que conceitos, são valores e atitudes que adotamos no relacionamento diário com nossos colaboradores, consumidores, clientes, parceiros e todos que fazem parte do dia a dia da Coca-Cola FEMSA Brasil. Por esse motivo, sempre que consumir nossos produtos, tenha a certeza de que eles são fabricados por 20 mil pessoas apaixonadas pelo que fazem e que assumem o compromisso verdadeiro de entregar com excelência a melhor bebida à mesa da família brasileira”, diz o diretor da empresa.

Confira alguns cargos abaixo:

As vagas abertas na Coca Cola são destinadas aos seguintes cargos:

Analista de Recursos Humanos

Motorista

Ajudante Operacional

Conferente

Supervisor

Promotor Comercial

Promotor de Vendas

Vendedor Externo

Representante de Vendas

Auxiliar de Manutenção

Assistente de Distribuição

Analista de Compras

Entre esses, demais cargos estão disponíveis. Portanto, se você tem interesse em saber mais sobre as vagas e se inscrever, não perca tempo. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento

Vagas abertas Nube 2020

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), uma das maiores corporações privadas de colocação de jovens no mercado de trabalho, abriu nada menos que 805 vagas de estágio em todo o país. As oportunidades estão abertas com bolsa-auxílio que varia de R$500 a R$2 mil.

De acordo com o comunicado de abertura das oportunidades, são oferecidas vagas para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior. São aceitos estudantes que estudam pela manhã e noite.

“Nossa principal meta é identificar, selecionar e qualificar candidatos para integrá-los aos programas de estágios e aprendizagem oferecidos pelas empresas”, diz o NUBE.

As oportunidades divulgadas no Estágio NUBE 2020 são para cursos de Administração, Ciência da Computação, Comunicação, Segurança do Trabalho, Engenharia de Produção, Marketing, Música, Odontologia, Tecnologia da Informação, entre outros.

Não há período para inscrição no Estágio NUBE 2020. Sendo assim, a corporação recomenda que os interessados façam sua inscrição o quanto antes.

Há oportunidades para diversas áreas. Por exemplo, quem for estudante de Ciências da Computação deverá ter concluído entre o 1º semestre de 2021 e o 2º semestre. de 2025. A bolsa é R$1.000.

Vagas abertas Danone 2020

Fundada em 1919 na Espanha e em 1970 presente no Brasil, a Danone é uma empresa conhecida de todos os brasileiros por meio de seus laticínios de diversos sabores. A empresa atua em mais 120 países, sendo uma grande potência em sua área de atuação.

Recentemente, a Danone anunciou que as inscrições para o novo Programa de Estágio 2020 já estão abertas, sendo as oportunidades para estudantes do ensino superior de diversas áreas do conhecimento. A empresa abriu mais de 25 vagas e estão localizadas em São Paulo e Minas Gerais.

Para concorrer a uma vaga, o estudante interessado precisa estar matriculado e cursando o penúltimo ou último ano de um curso superior, possuir conhecimentos de inglês e lógica em nível intermediário. O processo seletivo será 100% on-line e irá contar com todas as etapas, da inscrição até a entrevista final.

Os interessados devem acessar o link http://www.99jobs.com/danone para realizar a inscrição até o dia 5 de junho. O processo de dinâmicas e entrevistas on-line está previsto para acontecer entre os dias 15 de junho e 3 de julho.

Vagas abertas Agibank 2020

O Agibank, banco brasileiro fundado em 1999 por Marciano Testa e sediado em Porto Alegre, anunciou a abertura de 137 vagas de emprego em diversos cargos pelo país. Os interessados já podem enviar seus currículos. São oferecidas oportunidades em 13 estados do país.

As vagas de emprego abertas pela Agibank são destinadas aos seguintes cargos:

Consultor de Vendas

Supervisor de Vendas

Costumer Data Analyst I

Cxm Analyst III

Analista de Estratégia de Crédito

CXM Leader

CRM Leader

Coordenador de Planejamento em Cobrança

Especialista de Dados

Engenheiro de Infraestrutura

Assistente de Desenvolvimento e Desempenho

Branch Leader (Clone)

As vagas de emprego da Agubank são destinadas para:

Minas Gerais

Goiás

Paraná

Rio Grande do Sul

São Paulo

Santa Catarina

Rondônia

Acre

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Ceará

Rio de Janeiro

Pernambuco

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site infojobs. No portal, o candidato deverá escolher o cargo de interesse e clicar na opção “Candidatar-se”. Após isso, será necessário o preenchimento do fomulário de cadastro com as informações e dados pessoais.