VAGAS DE EMPREGO: Nubank abre vagas em diversos cargos

Grande oportunidade de emprego divulgada. A Nubank faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de trabalho em meio à pandemia do novo coronavírus.

Fundada em 2013 por David Vèlez, a Nubank é uma empresa startup brasileira sediada em São Paulo, pioneira no segmento de serviços financeiros, atuando como operadora de cartões de crédito e banco digital com operações no Brasil.

Em 2014, a empresa lançou o seu primeiro produto, um cartão de crédito internacional com a bandeira Mastercard, sem anuidade e completamente gerenciado por meio de um aplicativo.

“No Brasil, pagamos as tarifas e os juros mais altos do mundo pelos piores serviços bancários. Nós sabemos que tecnologia e design podem resolver esse problema. Por isso, nos unimos em 2013 para redefinir a relação das pessoas com o dinheiro, através de uma experiência mais eficiente e transparente. Nosso objetivo é acabar com a complexidade e devolver o controle da vida financeira para cada um.”

Vagas abertas Nubank

HR Business Partner

Talent Pool | People With Disabilities

Product Design Manager

Senior Product Designer

Global Mobility Lead

Head of Compensation

PMO Lead – HR Projects

Stress Testing Analyst.

Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos.

No site, as vagas estão em inglês. Apesar de serem para brasileiros, subentende-se então que um dos requisitos é ter domínio do idioma inglês.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: boards.greenhouse.io/nubank.