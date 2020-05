VAGAS DE EMPREGO: Pepsico oferece 500 vagas no Brasil

A Pepsico, líder em comidas e bebidas no país e opera no mercado através de marcas conhecidas pelos brasileiros, faz saber aos interessados a abertura de 500 vagas de emprego no Brasil. As contratações ocorrem em meio à pandemia do novo coronavírus.

A empresa opera marcas famosas, como: QUAKER ®, TODDY ®, TODDYNHO ®, ELMA CHIPS ®, TORCIDA ®, RUFFLES, DORITOS ®, CHEETOS ®, FANDANGOS ®, MABEL, GATORADE ®, KERO COCO ®, H2OH! ®, entre outros.

Inicialmente, a empresa de alimentos e bebidas anuncia oportunidades com 500 novas vagas temporárias, tendo como objetivo ampliar as equipes de trabalho para garantir o abastecimento de seus produtos durante a pandemia do coronavírus.

“Certamente este é um momento de adaptações, aprendizados e resiliência, e temos a certeza de que, juntos, ultrapassaremos todas as barreiras”, disse João Campos, CEO da PepsiCo Alimentos no Brasil.

Cargos disponíveis

Operador de Produção

Auxiliar de Produção

Promotor de Vendas

Vendedor

Auxiliar de Logística

Motorista Carreteiro

Entre outros cargos.

Benefícios (variam para cada cargo)

Assistência médica

Assistência odontológica

Convênio com empresas parceiras

Participação nos Lucros ou Resultados

Seguro de vida

Vale alimentação

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar acessando este link.