VAGAS DE EMPREGO: Seis empresas abrem 236 vagas com salários de até R$ 12 Mil

Em meio à pandemia do novo Coronavírus e crise econômica declarada, seis empresas abrem novas vagas de emprego, destinadas a diversas áreas de atuação. No total, 236 vagas estão sendo disponibilizadas pelas empresas BRQ, Convenia, Math Marketing, Olist, Pipefy e Vittude.

Por conta das medidas de isolamento social, os processos seletivos e a contratação estão acontecendo de forma remota. Geralmente, os funcionários já iniciam o trabalho de casa, conforme as normas adotadas em cada cidade.

Confira as oportunidades:

BRQ Digital

Uma das maiores empresas de tecnologia do país, BRQ Digital Solutions, está contratando mais de 200 profissionais efetivos com ganhos de até R$12 mil.

Há oportunidades para os cargos de designer UX/UI, desenvolvedor, arquiteto, analista, engenheiro de dados, e outros. As vagas estão localizadas nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Nova York.

A empresa oferece vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, auxílio-creche, auxílio-desenvolvimento, bicicletário, programa de treinamentos e seguro de vida. As inscrições podem ser feitas pelo site de recrutamento da empresa, onde os interessados podem também conferir os requisitos de cada vaga.

Convenia

A Convenia é uma empresa de soluções voltadas para automatização de departamento pessoal. A companhia está contratando profissionais para 7 vagas de emprego em diferentes áreas. As vagas estão localizadas na cidade de São Paulo.

Há chances para os cargos de analista de atendimento, analista de pré-vendas, assistente de implantação, desenvolvedor e estagiário de pré-vendas. Os funcionários da Convenia têm direito a vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico, gympass, estacionamento, ticket para produtos orgânicos, descontos em farmácias e restaurantes, seguro de vida e clube de vantagens.

Os interessados podem se candidatar através do site de recrutamento da empresa, onde também podem conferir todos os critérios necessários para cada vaga.

Olist

A startup de vendas curitibana está com 16 vagas abertas em diferentes áreas. Há vagas para os cargos de analista, desenvolvedor, engenheiro de dados, gerente de dados, UI/UX designer e head de contabilidade. Há também oportunidade para pessoas com deficiência.

Você Pode Gostar Também:

O processo seletivo será on-line. Após a contratação, os novos funcionários vão realizar o exame admissional na cidade em que mora e a empresa enviará o contrato de trabalho e equipamentos pelo correio.

No trabalho home office, a startup está disponibilizando modem para que seus funcionários que não têm internet, além de fornecer ajuda de custo para cobrir gastos como energia elétrica, internet e estação de trabalho.

Os interessados podem conferir as vagas abertas e se inscreverem pelo site da empresa.

Pipefy

A empresa de software Pipefy tem 6 vagas abertas nas áreas de Marketing, Vendas e Tecnologia. As oportunidades são para a cidade de Curitiba, sede da companhia, e São Paulo.

As inscrições podem ser feitas através do site de vagas da empresa Pipefy.

Vittude

A Vittude, startup referência em terapia online, está com 6 vagas abertas na cidade de São Paulo. Com a preocupação e o cuidado com a saúde mental, principalmente em razão da pandemia, a empresa registrou crescimento, e então, abriu novas oportunidades.

As chances são para os cargos de analista de SEO, gerente de crescimento, desenvolvedor de vendas, head de pessoas, executivo de vendas e desenvolvedor Python sênior. Os interessados podem conferir as vagas e os requisitos necessários no site de recrutamento da empresa.

Math Marketing

A consultoria Math Marketing, que atua com ciências de dados, tem uma vaga para o cargo de analista de marketing sênior, com lotação na cidade de São Paulo.

Para se inscrever, o candidato precisa ter atuação sólida no digital, com conhecimento em canais de comunicação. Também, é necessário obter conhecimento em ferramentas de automação de marketing e experiência em ferramentas e campanhas de CRM e em SQL.

Os interessados podem se inscrever pelo site da empresa.