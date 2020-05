VAGAS DE EMPREGO: Swift Carnes abre 140 vagas no país

Oportunidade! A Swift Mercado de Carne faz saber aos interessados a abertura de novas oportunidades de emprego no Brasil. No total, 140 vagas estão disponíveis.

Entre as principais atividades do cargo estão o atendimento ao cliente e venda consultiva de produtos, abertura e fechamento de caixa, recebimento, armazenamento de mercadorias e organização da loja. A maioria dos cargos exige o ensino médio completo. Os salários variam de R$ 1.321 a R$ 2.481, a depender do cargo

“A nossa marca foi criada em 1855, nos Estados Unidos, fruto da ideia visionária de Gustavus F. Swift, que logo revolucionou a maneira como a carne era processada, distribuída e comercializada. Foi ele o responsável pela criação da primeira linha de processamento de animais. Desde então, a Swift cresceu e se desenvolveu, passando a fazer parte da vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, transformando a forma como as pessoas compram e consomem proteína animal”, diz o comunicado da empresa.

A empresa oferece, além dos salários, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-médico, auxílio-odontológico e seguro de vida.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis no momento.

Cargos

Vendedor

Gerente de Loja

Supervisor de Vendas

Líder de Vendas

Atendente de Loja

Estoquista

Motorista

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através da plataforma oficial de vagas. Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o portal, procurar pela vaga e clicar em “Candidatar-se”.

Após isso, o currículo deve ser cadastrado pelo candidato. Em seguida, a empresa realizará uma análise no documento. As vagas disponíveis podem ser preenchidas rapidamente. Por isso, é importante que o interessado faça o seu cadastro o quanto antes.