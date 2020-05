Vai seguir o caminho do Cruzeiro? FIFA pode punir o Santos com perda de pontos no Brasileirão por dívida

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil, o Alvinegro Praiano deve um total de R$ 26,8 milhões para o Rothosen, sendo 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 mi, na cotação atual) pela compra do zagueiro Cléber Reis, em 2017, e outros € 2 milhões (R$ 11,9 mi) por multa pelos atrasos ao pagamento.

Sem caixa, o Santos não tem como pagar nem o valor da contratação e nem a multa ao Hamburgo. A expectativa e esperança santista é de que o Rothosen desista da penalidade pelos atrasos e de que aceite parcelar o montante original da dívida pelo zagueiro. Vale lembrar que a FIFA puniu o Peixe no começo do ano com o bloqueio de inscrição de novos atletas.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.