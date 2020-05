“Vai ser o maior patrimônio do clube”, comenta Andrés Sanchez sobre Arena Corinthians

A viabilidade da Arena Corinthians é um assunto recorrente no Timão. Enquanto torcedores amam o conforto do estádio, analistas denunciam as dificuldades financeiras para quitar os débitos da construção e manutenção do imóvel.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, parece ser adepto à primeira opinião. De acordo com ele, apesar dos problemas de pagamento, a Arena Corinthians é muito valiosa para o clube. Pelo menos foi o que citou em entrevista ao comentarista Walter Casagrande.

Não está sendo (um problema). Depois da torcida do Corinthians, a Arena será o maior patrimônio do clube. Estamos sofrendo nos últimos 3, 4 anos e vamos sofrer mais alguns. Mas depois será a maior renda do clube.

defendeu o presidente.

Conforme declarado em outras entrevistas nos últimos dias, Andrés diz que o Corinthians só tem o débito com a Caixa Econômica Federal. O restante, segundo o presidente, já teve a quitação caminhada, aguardando o processo de recuperação judicial da construtora responsável pela obra entregue em 2014.

FBL-WC2014-STADIUM-ARENA SAO PAULO

Vale lembrar que toda a renda de bilheteria vai para um fundo que pretende justamente quitar a dívida da Arena. Assim, o Corinthians não tem conta com os rendimentos do estádio. Por isso, o presidente cita que, à medida que terminar de pagar, o dinheiro oriundo dos jogos será muito benéfico para o Timão.

O dia que esse dinheiro entrar no clube, será outro clube.

declarou Andrés Sanchez

Ainda falando sobre finanças, o presidente acredita que todos os clubes passarão por dificuldades com dinheiro, principalmente em razão da pandemia de coronavírus que paralisou os campeonatos de futebol.

Tem clube que tá nas últimas, tem clube como o Corinthians que tá muito apertado. E daqui 40, 50 dias, todos estarão zerados, porque não tem o que fazer. Nós vamos ter que passar por isso.

defendeu o presidente Andrés

Veja a entrevista na íntegra:

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.