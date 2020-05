Vanderlei Luxemburgo: 68 anos de uma lenda subestimada do futebol brasileiro

Neste domingo de Dia das Mães, 10 de maio de 2020, o lendário treinador Vanderlei Luxemburgo completa 68 anos de idade e de muita história no futebol. Renomado, o popular ‘Professor Luxa’, conta com um dos currículos mais pesados, longos e vitoriosos do esporte no Brasil.

Em sua trajetória no mundo da bola, o técnico comandou Vasco, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Atlético-MG, Real Madrid e muitos outros clubes, além da Seleção Brasileira – e de ter conquistado incríveis 30 títulos (dados do OGol) ao longo de 37 anos de carreira.

Palmeiras v Guarani PAR – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Porém, apesar das conquistas e de tudo o que fez, o treinador não durou muito como uma “unanimidade”, especialmente após os longos períodos de desprestígio na última década, e acabou ficando muito longe do que deveria ser um senso comum entre os boleiros: Vanderlei Luxemburgo é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro.

A questão é: por que o grande treinador virou “piada”? Luxemburgo tem muitos títulos de expressão, equipes gigantes em seu currículo e sempre aplicou (ou buscou) conceitos contemporâneos em seus clubes, além de ter um arsenal de jogadores que são gratos pelos seus trabalhos.

Vasco v Palmeiras – Brasileirao Series A 2019

A verdade é que boa parte dos fãs brasileiros do esporte têm memória curta e pouca vontade em entender que o futebol não começou em 2000, que os técnicos do país também são bons e que a idade do profissional não quer dizer que ele ficou no passado ou que está “ultrapassado”.

Portanto, parabéns, Vanderlei Luxemburgo, pelo seu aniversário e por tudo que você já fez para o futebol brasileiro. Viva, Luxa!

