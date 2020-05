Vanessa Bryant celebra a vida de Gigi Bryant em seu aniversário

Vanessa Bryant teve um primeiro de maio muito difícil. Pela primeira vez, ela não pôde comemorar o aniversário da filha Gigi Bryant, como sempre fazia.

A adolescente morreu no acidente de helicóptero com seu pai Kobe Bryant e outras sete pessoas em janeiro passado.

Mas Vanessa não perdeu a data e fez uma homenagem emocional a Gianna em seu Instagram, por seu aniversário de 14 anos, além de uma festinha em casa para a menina.

Ela compartilhou uma foto de Gigi muito sorridente e escreveu uma bela mensagem para sua falecida filha:

“Feliz aniversário de 14 anos para minha doce menina, Gianna. Mamãe te ama mais do que eu posso te mostrar. Você faz parte da MINHA ALMA para sempre. Sinto muita falta de você todos os dias. Gostaria de poder acordar e ter você aqui comigo. Sinto falta do seu sorriso, seus abraços, e suas risadas. Sinto muita falta de você, Gigi. Te amo muito !!!!!!! “, escreveu Vanessa.

Muitas celebridades foram à seção de comentários para parabenizar Gigi. Kris Jenner escreveu: “Feliz aniversário, GiGi [muitos emojis de coração], todos nós amamos você”.

Cada amigo e familiar recebeu uma pulseira vermelha com a data de aniversário de Gianna para demonstrar seu amor por ela nesse dia especial. Muitos foram às redes sociais mostrar a pulseira com a hashtag #playgigisway, entre os famosos, Khloe e Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, e muitos outros. Todos elevando seu amor à menina.

Kobe Bryant infelizmente morreu, junto com a filha Gianna Bryant, em um acidente de helicóptero no começo deste ano, deixando o mundo inteiro de luto pela perda de um grande profissional do esporte.

Uma das pessoas que mais sentiu esta perda foi sua esposa, a agora viúva Vanessa Bryant, que frequentemente fala do marido nas redes sociais.

Recentemente, ela compartilhou uma foto na qual está sentada no colo do marido e ambos estão abraçados, fazendo isso em forma de comemoração aos 19 anos de casados deles.

“Meu rei, meu coração, melhor amigo. Feliz aniversário de 19 anos de casamento, bebê. Eu sinto muito a sua falta. Eu gostaria que você estivesse aqui para me segurar nos seus braços. Eu te amo”, escreveu Vanessa Bryant na legenda.