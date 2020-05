Vasco aproveita paralisação para blindar joias com renovações contratuais; confira

Apesar da suspensão do calendário e da indefinição trazida pela pandemia de coronavírus, o Vasco da Gama tenta se adiantar em um assunto de extrema importância envolvendo suas categorias de base: os contratos de jovens talentos em ascensão.

Cada vez mais dependente de seus garotos da base – esportivamente e financeiramente -, o gigante da Colina está em negociações avançadas para estender o vínculo de diversas promessas do clube. De acordo com o UOL Esportes, os novos contratos devem ser assinados assim que as atividades forem retomadas em sua normalidade em São Januário.

Vasco fez 1×0 com o seu maior talento nesse grupo da Copinha. Juninho é um meia de enorme qualidade técnica, boa capacidade de movimentação e que sabe alternar entre um jogo de maior controle ou a busca pela infiltração. Bela assistencia do Laranjeira. — Henrique (@RiqueMathias) January 5, 2020

O meia Laranjeira, vice-campeão da Copinha de 2019, é um dos jogadores em conversas avançadas com a diretoria cruzmaltina. Há, também, os casos envolvendo atletas que assinarão seus primeiros vínculos profissionais com o clube, como o volante Andrey e o lateral-direito Hygor. Os dois estão completando 16 anos de idade e têm sido constantemente convocados para seleções de base, além de virem de uma conquista invicta de Estadual Sub-17 na temporada passada.

