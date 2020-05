Vasco precisa de mais doações para concluir obras e inaugurar CT; veja como apoiar

O Vasco tem oferecido recompensas (camisa personalizada, conta bancária digital gratuita etc.), além do reconhecimento, para os torcedores que contribuírem para a construção do novo Centro de Treinamento do Alvinegro. O clube vai precisar do apoio de cruzmaltinos e patrocinadores para terminar os trabalhos no CT.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o Gigante da Colina arrecadou mais de R$ 5 milhões até o final do mês passado, mas ainda precisa de mais R$ 2,4 milhões para concluir as obras e inaugurar o local em julho. O novo CT conta com 25 mil metros quadrados, aterramento em 2m de altura e 1,4 mil metros quadrados de área construída.

Em sua prestação de contas de abril, o Vasco mostrou que iniciou a instalação dos canos de drenagem de dois campos de futebol. O entorno do espaço e da rua já ganhou postes de iluminação. Agora, em reta final, o clube trabalha para construir os módulos habitacionais para o grupo profissional e também para escolher qual tipo de plantação de grama vai utilizar.

Além das pendências quanto à acomodação do elenco principal e do gramado, o clube ainda precisa de doações para conseguir contratar o serviço de esquadria e coberturas das instalações externas. Os trabalhos são fundamentais para que o Vasco consiga entregar o CT no prazo previsto.



Ciente das dificuldades financeira relacionadas ao novo coronavírus, o Vasco sabe que pode ver o volume de contribuições cair, no entanto, acredita na força da Nação Alvinegra. No último mês, por exemplo, as doações cresceram em 8% em comparação com março.

Para doar, os cruzmaltinos podem comprar a ‘camisa do CT’ por R$ 500,98 ou ainda criar uma conta gratuita no Banco BMG, considerando que o patrocinador vai doar R$ 200 mil para cada 10 mil contas criadas. Os vascaínos também podem contribuir através clicando aqui.