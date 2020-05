veja 10 dicas para ser produtivo neste modo de trabalho

Para evitar a propagação do novo coronavírus, muitas empresas adotaram o regime de home office.

Assim, foi necessário os trabalhadores separarem um ambiente em casa, para se concentrar, contando com conexão à internet e outras ferramentas necessárias para realizar a sua função como se estivessem no escritório.

Mas devido à falta de costume, alguns trabalhadores acabam não sendo tão produtivos do que quando estavam no ambiente corporativo, Por isso, separamos algumas dicas para você ser mais produtivo durante esse período de quarentena, baseadas no blog O Petroleo.

10 dicas para ser produtivo no home office

1. TENHA AS SUAS FERRAMENTAS EM MÃOS

Se você usa notebook no trabalho e pode levá-lo para casa, este item é essencial para ser produtivo no home office. Mas caso seja impossível, salve os arquivos no pendrive ou enviar tudo para a nuvem.

2. TENHA UMA BOA INTERNET

Uma boa conexão à internet garante o home office. Por isso, cheque esse detalhe e, se for o caso, faça um upgrade da conexão. O mesmo vale para a linha de telefone. Se tiver celular da empresa, ótimo. Agora, se for usar seu celular particular, preste atenção para não acabar no prejuízo. Com uma boa internet, ligações por Whatsapp são uma opção.

3. TENHA UM AMBIENTE ORGANIZADO

Organize-se e faça um esforço para se concentrar em tudo que você precisa fazer. Separe materiais por pastas, se possível tenha um mural ou quadro de avisos, calendário ou separe tarefas no computador ou celular.

4. UTILIZE FERRAMENTAS GRATUITAS PARA REUNIÕES

Quando toda a equipe está em home office, algumas ferramentas como o Hangouts, que é do Google e pode ser usado gratuitamente, permite reuniões online com vídeo, compartilhamento de tela e chat. Não tenho medo da tecnologia porque ela será uma grande aliada neste momento.

Você Pode Gostar Também:

5. CUMPRA SEU HORÁRIO

Se você tem um horário fixo de trabalho, deve cumpri-lo rigorosamente, mesmo trabalhando de casa. Cuidado para não extrapolar e trabalhar demais, ou perder tempo à toa e não cumprir com suas tarefas diárias.

6. USE UMA ROUPA CERTA

Claro que você não precisa vestir a melhor calça e nem usar salto alto, mas deve, sim, tirar o pijama para não deixar o dia de home office com cara de domingo chuvoso. Trabalho é trabalho, por isso, use roupas adequadas.

7. ESCOLHA UM BOM LOCAL

O local de trabalho também deve ser muito bem escolhido. Assim, é um importante também procurar um ambiente silencioso, iluminado e ergonômico para trabalhar. com uma cadeira e mesa adequados. A cama e nem o sofá são locais para o trabalho.

8. EVITE INTERFERÊNCIAS

Evite a TV, redes sociais e internet em geral, durante o trabalho. Claro que as pausas devem ser feitas, mas sem abuso.

9. AVISE SEUS FAMILIARES

Para quem não mora sozinho e tem família em casa durante o expediente é avisar a todos que você está trabalhando. Se for possível, mantenha a porta fechada para se concentrar melhor.Quem tem filhos pequenos em casa vai precisar de uma dose extra de capacidade de adaptação.

10. TENHA CUIDADO COM AS INFORMAÇÕES

No home office, assuntos sigilosos da empresa continuam sendo sigilosos e devem ser tratados com muito cuidado sempre. Evite comentar em conversas paralelas ou compartilhar informações de forma online.