Em entrevista na rádio Penedo FM, 97.3 MHZ, representantes da Secretaria Municipal de Saúde falaram sobre as divulgações dos boletins epidemiológicos na cidade penedense, especialmente sobre uma reivindicação da população para que identificasse os casos confirmados de COVID-19 por bairros.

Outras cidades já fazem este tipo de divulgação, porém com muito mais habitantes que a cidade de Penedo, exemplo são os municípios de Maceió e Arapiraca.

A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é com o preconceito com esses pacientes, pois como Penedo é considerada uma cidade com um número reduzido de habitantes e um caso identificado em um logradouro específico pode automaticamente identificar uma pessoa contaminada, o que é ilegal.

Atendendo as reclamações da população, a Prefeitura de Penedo resolveu divulgar os dados por bairros.

Segue os dados de casos confirmados, por bairros (dados de 18 de maio de 2020)



04 DOM CONSTANTINO (1 ÓBITO)

03 CENTRO

02 POVOADO PALMEIRA ALTA

01 LOT. VITÓRIA

01 POVOADO SANTA MARGARIDA (1 ÓBITO)

01 SANTO ANTÔNIO

01 SANTA LUZIA

A partir dessa data o município deverá informar diariamente os casos confirmados por logradouros públicos.

Da Redação