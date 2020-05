Veja detalhes da mansão de R$ 200 milhões de Kylie Jenner

Por meio das redes sociais, a modelo Stassie Karanikolaou mostrou pelo menos um pouco de como é a atual casa da melhor amiga, a empresária e socialite norte-americana Kylie Jenner.



Além de detalhes da mansão de US$ 36,5 milhões (mais de R$ 200 milhões), a luxuosa coleção de carros da irmã caçula de Kim Kardashian foi mostrada, na frente das câmeras, em tal ocasião.



Uma bela cabana na área da piscina, sete quartos, 14 banheiros, caprichada sala de estar e uma espaçosa garagem são alguns dos cômodos que fazem parte da atual residência de Kylie.



Ferrari, Rolls Royce e Lamborghini são algumas das marcas dos veículos que estão na garagem da mãe da fofíssima Stormi Webster.



Além da melhor amiga, Kylie está passando o período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus na mansão junto com o ex-namorado, Travis Scott, e a herdeira do ex-casal.



Assim como a própria Stassie, a dona da Kylie Cosmetics tem usado muito as redes sociais, na hora de mostrar para os fãs o que tem feito, no período de isolamento social.



Polêmica











Kylie Jenner acabou chamando atenção, na página oficial que possui, no Instagram, após usar a rede social, para compartilhar uma foto de biquíni.



Na imagem, a famosa empresária e socialite norte-americana, contudo, “perdeu a mão” no Photoshop, fazendo com que uma de suas pernas chegasse até a aparecer deformada.



Como não podia deixar de ser, tal detalhe não passou despercebido, pelos internautas, que logo trataram de comentar, e muito, sobre o assunto.



Por conta de tamanha repercussão, Kylie optou por deletar tal postagem. Os internautas, contudo, já haviam feito prints do clique com “correções” postado por ela.



Pouco tempo depois, a irmã caçula de Kim Kardashian chegou a postar uma série de fotos que fez, na piscina da nova mansão, localizada nos Estados Unidos, inclusive a que gerou tal polêmica.



Para a nova publicação, ela, contudo, optou por cortar a parte da imagem que rendeu assunto.



Na rede social, Kylie, aliás, já ultrapassou a impressionante marca de 172 milhões de seguidores, mostrando principalmente um pouco do dia-a-dia profissional e também da vida pessoal.



