Veja dicas para economizar e colocar as finanças em dia

Poupar dinheiro para a realização de sonhos e viver de forma tranquila é o objetivo de muita gente. Todavia, gastar mais do que se ganha ainda é comum para muitos brasileiros. De acordo com o Serasa, 63,2 milhões de pessoas estavam inadimplentes em outubro de 2019. Para realizar um bom planejamento financeiro e garantir mais renda no final do mês, é fundamental seguir algumas dicas para economizar o seu dinheiro.

Por isso, confira o artigo abaixo e saiba como organizar as contas pessoais e escapar das dívidas.

Qual a importância da educação financeira?

Dados do Banco do Brasil mostram que em maio de 2019, a taxa de endividamento em relação à renda acumulada em 12 meses subiu para 44%, nível mais alto registrado no país desde abril de 2016, quando foi de 44,2%.

Desta forma, saber como gastar o seu dinheiro de forma inteligente e consciente é garantia de equilíbrio no seu orçamento. Ou seja, você pode viver bem, sem sacrificar seus projetos pessoais e ainda sobrar dinheiro no final do mês. Para isso, uma das dicas para economizar dinheiro é investir em educação financeira, que nada mais é do que um conjunto de estratégias com o objetivo de integrar o orçamento financeiro na família. Aliás, é essencial ensinar as crianças, mesmo pequenas, a lidar com dinheiro.

Assim, todos devem ter trabalhar juntos para que não gastar mais do que a renda mensal, conseguir guardar e investir para realizar seus projetos, mas sem sacrifícios.

Então, você quer mais dicas para economizar em casa? Ou procura dicas para economizar mesmo ganhando pouco? Leia as nossas sugestões e comece agora mesmo.

Dicas para economizar

Certamente, ter um orçamento equilibrado é fundamental para uma vida mais tranquila. Assim, transformar as dicas para economizar dinheiro em um hábito diário pode trazer não apenas benefícios financeiros, mas também ajuda a agir criar hábitos saudáveis em outras áreas da vida.

E se você está preocupado em como manter as contas equilibradas mesmo com um salário baixo, é possível seguir algumas dicas para economizar dinheiro mesmo ganhando pouco. Aqui, a educação financeira também é uma grande aliada para que o orçamento seja equilibrado. Ou seja, aprender a gastar menos do que ganha e usar uma porcentagem do dinheiro para guardar e investir.

Agora que você já sabe porque deve poupar e a importância da educação financeira em seu cotidiano, continue lendo o artigo e veja as seguintes dicas para economizar dinheiro.

Registre suas despesas

Independente de qual seja o gasto e o valor da despesa, é importante você registrar tudo o que sair de dinheiro no dia a dia. Assim, você sabe exatamente quanto e no que está gastando. Você ainda pode dividir as despesas por categoria como alimentação, combustível, educação, lazer e outros.

Por isso:

Defina suas metas

Todos nós temos planos, não é mesmo? Pode ser um carro novo, uma casa, aquele intercâmbio no exterior ou uma viagem curta de férias. Mas, sem dinheiro extra, ou com uma pilha de dívidas a serem pagas, a possibilidade de realizar seus sonhos fica um pouco mais complicada.

O primeiro passo para mudar o seu orçamento é definir quais serão as suas metas, a curto, médio e longo prazo. Para isso, você pode separá-los por categorias e assim equilibrar os gastos de acordo com suas prioridades. Então, siga a simples regra de porcentagem abaixo:

50% para gastos essenciais, como água, luz, internet, combustível, supermercado, entre outros

15% para prioridades financeiras, como dívidas e contas

35% para estilo de vida e lazer

No começo pode parecer uma tarefa complicada, mas com o passar dos meses você verá a diferença que essa mudança fará em suas despesas.

Avalie os seus gastos

Será que você realmente precisa daquela blusinha ou um novo objeto de decoração para a casa? Jantar fora duas vezes na semana e um café todo dia após o expediente? Mesmo que os valores sejam pequenos, os gastos somados podem fazer uma grande diferença no fim do mês.

Por isso, cuidado com as contas que parecem quase fantasmas, mas têm um peso enorme no orçamento da casa. Avalie as prioridades e foque nos seus objetivos para ficar dentro do planejamento financeiro determinado, sem deixar de fazer as coisas que gosta, claro.

Compre à vista

Quando você segue algumas dicas para economizar, logo percebe que parcelar as suas compras pode fazer todo o planejamento financeiro desandar. Isso porque parcelar as despesas podem fazer com que você gaste mais sem perceber, já que serão descontadas valores menores todos os meses.

Então, sempre priorize compras à vista ou espere juntar dinheiro para conseguir pagar de uma vez.

Defina suas prioridades

Em uma época de reequilíbrio das contas, veja quais são as suas prioridades na hora de usar o dinheiro. Você quer investir? Prefere prefere usar o salário para comprar um bem ou produto? No entanto, a regra de ouro é, se você está endividado, busque saldar todo o valor o mais rápido possível.

Outra dica para economizar dinheiro é sempre concentrar todos os vencimentos de contas para uma mesma data. Assim, você terá maior organização e saberá quanto gasta por mês nas despesas prioritárias.

Reserva de Emergência

Ter uma reserva de emergência é importante para momentos inesperados como despesas médicas ou perda de emprego, viagens e outras surpresas que podem aparecer. Mensalmente, separe uma quantia para a sua reserva, mesmo que o valor seja pequeno. Desta forma, no final de um ano essa quantia pode fazer um grande diferença.

Reveja seus gastos pessoais

Com simples mudanças de hábito, trocar gastos desnecessários pode ser a sua peça chave nas dicas para economizar dinheiro: Assim:

Evite o cartão de crédito

Não faça compras sem necessidade

Doe o que não usa

Aprenda a investir

Um dos pontos chave dentro da educação financeira é aprender a realizar investimentos. Aliás, o tema está em alta e você pode aprender a investir sem precisar frequentar uma sala de aula e de graça. A ideia é usar parte do dinheiro que você guarda para aplicar em carteiras de investimento que podem render uma grana extra, sem gastar mais para isso.

E há várias opções de investimentos, como Caderneta de Poupança, Previdência Privada, Tesouro Direto e várias outras formas de aplicações. Você pode procurar um profissional especialista em assessoria financeira para mais detalhes.

