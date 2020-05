veja dicas para não atrasar os estudos durante a quarentena

Estudar para concursos não é uma tarefa fácil, e com a quarentena devido ao coronavírus, a situação parece ter se agravado. Mudança de rotina, suspensão de processos, estresse, entre outros fatores, contribuem para isso.

Mas que tal usar esse tempo extra a favor dos seus estudos para concursos? Sabemos que manter o foco em uma época de tantas incertezas não é simples, mas reunimos cinco dicas que te ajudam a para manter a motivação não atrasar os estudos.

Dicas para não atrasar os estudos para concursos

1. Defina uma rotina

Ter uma rotina é muito importante para os seus estudos. E para quem foca nos concursos, é mais importante ainda. Separe horários para acordar, comer, estudar ou descansar. Sem isso, o risco de procrastinar é grande, além de outros malefícios, como dormir muito (ou pouco), pular refeições etc.

Mantenha sua rotina para estudar as suas horas diárias com tranquilidade. Assim, você também evitará estresse e ansiedade, aproveita o máximo do conteúdo e controla o nervosismo.

E aproveitando as horas a mais da quarentena, faça um cronograma, ajustando para o seu dia. Nele coloque horários, métodos de estudos, e os conteúdos a serem estudados. Separe por rotina diária e também semanal. Busque sempre terminar o dia com as revisões.

2. Local adequado

É importante ter uma uma área de estudos adequada, não apenas para a organização dos estudos, mas também para a sua própria saúde. Separe um local sem distrações. Desligue a televisão, feche a porta, coloque o celular no silencioso e, se morar com outras pessoas, avise que estará ocupado e que é importante que possa se focar.

Assim, organize bem seu local de estudo, tenha tudo o que vai precisar à mão (para não ficar levantando), uma cadeira confortável que te mantenha em uma postura correta, boa iluminação e uma garrafa de água. Você se concentrará para os estudos.

3. Faça intervalos

Intervalos são fundamentais para manter o foco. Desde que não muito frequentes. Pois depois de um tempo, o cérebro tem a fatiga mental, o que torna a concentração mais difícil e atrapalha na absorção de conteúdo. Não adianta ter quantidade de horas de estudo se não houver qualidade e atenção.

Então, inclua os intervalos em seu cronograma para concursos. Pode ser por hora ou por conteúdo. Separe uns minutos para fazer um lanche e ir ao banheiro. Faça paradas regulares para ficar de pé, esticar o corpo e alongar pescoço, ombros, braços e pernas. E depois volte, também no horário, com atenção redobrada.

4. Tenha metas

Outra valiosa dica para manter a motivação e não atrasar os estudos são as metas. Crie uma meta de conteúdos e revisões. Comece com os que tem mais dificuldade, quando está com a mente descansada e atenta. Faça perguntas ou resuma o conteúdo em voz alta entre assuntos. A mudança ajuda a manter a mente ativa e focada.

Crie metas de forma a aproveitar o melhor possível seu tempo de estudo, mas não coloque metas impossíveis, ou você vai apenas se desmoralizar.

Separe o que vai estudar durante a semana e o mês e crie um calendário com os assuntos a serem estudados e revisados cada dia. Assim você manterá em vista o que ainda precisa estudar e o quanto de seus objetivos já alcançou.

5. Estude com moderação

Apesar de ter muita vontade de adicionar mais horas de estudo à sua rotina, você não é uma máquina. Não exagere. Comece devagar, vá adicionando horas extras aos poucos, para saber o quanto você aguenta.

Estude sim, mas não deixe de ter também momentos de lazer. Atualmente não podemos sair de casa, mas veja um filme, jogue videogame, faça videochamadas com os amigos. Só não perca o foco; coloque também tempo marcado para o lazer e durma no horário.

Você também pode fazer atividade física, pois ajuda a manter o corpo saudável e melhora o foco e a concentração. Existem centenas de vídeos no Youtube com rotinas de exercícios para fazer em casa, para iniciantes e para os mais avançados. Separe um horário no seu cronograma para eles, nunca é tarde para melhorar sua saúde.

E não se esqueça de comer direito e tomar bastante água. Fique em casa, se cuide e e mantenha o foco nos estudos.

Gostou das dicas de estudos para concursos na quarentena? Deixe seu comentário.