Vem chapéu? Candidato no Vasco negociou com Yaya por ‘via alternativa’; Botafogo se revolta

Nada de marasmo. Mesmo em meio à longa paralisação do calendário brasileiro, raros são os dias em que não temos uma verdadeira ‘bomba’ na cena futebolística do país. Na noite de quinta-feira (21), duas torcidas do Rio de Janeiro foram à loucura das redes sociais: uma por ansiedade, outra por frustração. No epicentro de tudo, o experiente volante Yaya Touré, de 37 anos.

Em uma reviravolta surpreendente de curso, o marfinense parece ter chegado a acordo verbal com Leven Siano, candidato à presidência no Vasco da Gama, para defender o clube de São Januário caso este vença as eleições de novembro. O vídeo publicado nas redes sociais de Leven inflamou a torcida cruzmaltina e enfureceu torcedores do Botafogo, já que Yaya Touré vinha negociando com o Alvinegro desde o início da temporada.

De acordo com a apuração do UOL Esportes, o candidato à presidência do Cruzmaltino se utilizou de um expediente diferente para se aproximar do volante, entrando em contato diretamente com a Entourage Sports, empresa que agencia o atleta. O advogado ainda deu garantias para alcançar os vencimentos pedidos por Yaya Touré e conversou com seus familiares sobre o Rio de Janeiro, já que estes estavam resistentes à transferência do volante ao Botafogo por medo da cidade. O Glorioso, por sua vez, conversou com o volante através de um intermediário: o empresário Marcos Leite, que atuou anteriormente na negociação que trouxe Keisuke Honda à General Severiano.

O aparente acerto entre o volante e o candidato vascaíno gerou revolta na diretoria alvinegra. Em contato com a reportagem, Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo, sentenciou: “Se o Yaya não assinar o contrato com a gente, tudo bem. Vai ficar esperando a eleição do Vasco. Se o cara perder, abandona o futebol. Estávamos dando tempo por causa da pandemia, mas depois dessa situação ou ele assina o quanto antes ou não vem mais”, afirmou.

