Vem mais timaço por aí? Fundo que comprará o Newcastle já projeta investimentos em outras ligas

Clube que vem dando o que falar nas últimas semanas, o Newcastle United está cada vez mais próximo de iniciar uma ‘nova era’ em sua história. Avançando em seu projeto de aquisição do clube inglês, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe Mohammed bin Salman, tem grandes ambições e pode expandir suas fronteiras de ação em um futuro próximo.

De acordo com a apuração do 90min britânico, o Fundo Saudita está confiante de que sacramentará a compra dos Magpies, após ter passado por uma estrita avaliação junto aos diretores da Premier League, no chamado Teste de Proprietários e Diretores organizado pela entidade. O valor da aquisição gira em torno de £300 milhões, com os investidores esperançosos em receber as chaves do St. James Park ainda ao final deste mês de maio.

Newcastle United v Norwich City – Premier League

Internamente, o Fundo de Investimento Público Saudita monitora outras opções de mercado semelhantes ao Newcastle: um gigante ‘adormecido’ com potencial esportivo e apelo público, capaz de se tornar uma potência local a partir do novo projeto. Especula-se que clubes como Hannover 96 (Alemanha) e Saint-Étienne (França) estão no radar do grupo, que também avalia a possibilidade de levar suas ações aos Estados Unidos. A Roma também aparecia como opção, mas seu atual proprietário está em negociações avançadas com o empresário americano Dan Friedkin.

