Uma publicação tem intrigado muitos leitores do site Boa Informação. Afinal, é verdade ou mentira que uma enfermeira transou com um paciente com coronavírus (COVID-19)?

Na verdade este vídeo é um pouco antigo, no primeiro semestre de 2019. Provavelmente também ele não foi gravado nem em Manaus, muito menos no Brasil. Para encontrar este vídeo é só pesquisar “Viral st Lukes scandal pinay doctor sex 2019”.

Não sabemos o que faz levar as pessoas a postarem algo, mas estamos aqui para esclarecer tudo.

CONCLUSÃO

Não, isso não aconteceu em época do coronavírus e também não foi no Brasil, é fake!