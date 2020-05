Verdade ou Mentira que governador Rui Costa pediu para prefeita de Porto Seguro ‘inventar’ 200 casos de coronavírus?

Circula pelas redes sociais um vídeo que mostra o governador da Bahia, Rui Costa (PT), durante uma reunião virtual. Legendas afirmam que ele foi filmado sem saber e que as imagens revelam um pedido à prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira (PSD-BA), para “arrumar” 200 casos de coronavírus e, assim, receber dinheiro do governo federal. É #FAKE.

Além disso, a reunião não foi feita apenas com a prefeita de Porto Seguro e não houve nenhum flagrante. Na verdade, havia outros prefeitos do extremo Sul do estado presentes à videoconferência, realizada na semana passada. Além de Cláudia Oliveira, estavam no encontro, por exemplo, os prefeitos de Belmonte, Eunápolis, Itabela, Itapebi, Santa Cruz Cabrália, Itamarajú, Medeiros Neto, Prado e Teixeira de Freitas.