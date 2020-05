Verdade ou Mentira que uma pessoa jogou um saco com fezes em pessoas que estavam aglomeradas?

Está rolando um vídeo na internet onde supostamente mostra uma pessoa em um edifício, provavelmente em um dos últimos andares do prédio, soltando um saco contendo fezes. Esta sacola vai em direção, propositalmente, em pessoas que estariam aglomeradas no playground do condomínio.

Nas imagens, pessoas estão divulgando como sendo de um homem que estaria criticando a ausência de isolamento social durante a pandemia, e de propósito jogou contra um aglomerado de pessoas, veja vídeo:

Mas será verdade que uma pessoa defecou várias vezes até encher uma sacola para trolar pessoas ou fazer uma crítica inusitada contra o isolamento social?

Mais ou menos! Essa é a resposta. Na verdade o caso aconteceu em março de 2020, na Espanha. Segundo o site Daily Mail, um morador de um prédio usou um saco de lixo cheio de água, e não fezes, para assustar e espantar as crianças que se aglomeravam no playground.

Neste período, o país espanhol estava passando por uma rígida medida de isolamento, e alguns garotos não estavam respeitando.

CONCLUSÃO

Não foram fezes e sim água. Isso aconteceu na Espanha, em março de 2020.