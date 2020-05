Vereador Cidário alerta para risco de perdas durante o período chuvoso em Igreja Nova

O vereador Cidário dos Santos (MDB), divulgou vídeo através de suas redes sociais, alertando a população igreja-novense que reside na zona urbana e principalmente para aqueles que residem nos povoados do município, para o risco de prejuízos com inundações ocasionadas pelas chuvas que caem de forma contínua na cidade ribeirinha.

O parlamentar que também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Igreja Nova, gravou um vídeo na ponte que interliga o Povoado São José a conhecida Rua do Canto na cidade, mostrando que após horas depois da chuva cessar no município, o volume da água corrente continuava alto possibilitando o transbordamento em tanques de piscicultura e também dificuldade para o resgate do gado em áreas ilhadas.

Cidário tem tido visível atuação nas causas populares e tem sempre levado à população comunicados importantes das empresas responsáveis pela prestação de serviços essenciais, como por exemplo a CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas, que tem muitas vezes deixado os usuários a mais de 15 dias sem abastecimento em Igreja Nova, buscando o vereador um paliativo momentâneo, procurando apoio da prefeitura para abastecer a comunidade com o uso de caminhão-pipa.