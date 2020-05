Victor revela novas ideias que Sampaoli buscará aplicar no Galo

O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, tem transmitido vídeos à distância o seu conceito de trabalho para os jogadores. O argentino encaminha os vídeos para que possam ser utilizados na retomada dos treinos junto com o elenco.

O time não treina desde a segunda quinzena de março na Cidade do Galo, por causa da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. No momento, Sampaoli aproveita o momento para encaminhar esse tal material para o elenco entender o que ele pretende fazer quando a bola voltar a rolar.

Em uma entrevista com no UOL Debate, o goleiro Victor relatou: “Com essa parada, esse isolamento, eles nos têm passado vídeos de ideias, conceitos de jogo que ele pretende aplicar. No meu caso específico, o treinador de goleiro me passou algumas sugestões de trabalho que eu tenho buscado seguir”.

Atletico MG v Flamengo – Brasileirao Series A 2019

“Acho que o contato seria nessa linha: vídeos de conceitos, ideias e conceitos de jogo e treinamento, mas no dia a dia ele é um treinador intenso, de trabalhos intensos para que a gente consiga assimilar bem”, comentou.

O camisa 1 do Galo revelou também que o time vive em um momento de adaptação em relação ao trabalho do treinador, que foi contrato em março deste ano. “Claro que a gente ainda vive um momento de adaptação ao trabalho dele, acho que foram 10 dias de trabalho com ele, um jogo só sob o comando dele. A gente estava em um momento de adaptação”, finalizou Victor.