você sabe a diferença? – Notícias Concursos

Hoje em dia nós estudantes temos à disposição uma infinidade de formas e métodos de estudos que nos ajudam a ser mais produtivos e a encontrar a nossa melhor forma de estudar, pois os mesmos fornecem dicas que vão das mais óbvias até as mais inovadoras, e é justamente por causa dessas formas de estudos mais complexas que acabamos esquecendo de aplicar as mais simples, como por exemplo, as ferramentas que com certeza todo mundo conhece: resumos e anotações.

Talvez você tenha se perguntado nesse momento o porque que eu falei delas como se fossem coisas diferentes, mas é porque são! Muitos pensam que são a mesmas coisas mas, mas cada um tem sua finalidade e composição diferentes e são justamente essas peculiaridades que eu vou te mostrar nesse post.

Descubra agora se seu conceito de anotação e resumo estão corretos ou se precisa melhorar a utilização delas nos seus estudos.

Quanto aos conceitos das disciplinas

Fazer resumos consiste em reunir conceitos e informações + importantes que foram anteriormente selecionadas com grifos, referências de artigos e anotações. Já as anotações consistem em um amontoado de palavras-chaves, exemplos,e conceitos importantes falados pelo professor,ou seja,as anotações são um dos itens que serão colocados no resumo e que são feitas durante a aula, já os resumos são um conjunto de todas as informações pré-selecionadas pelo aluno e são produzidos depois da aula.

Quanto ao que colocar em cada um

Já que fazer resumos é diferente de fazer anotações, nada mais lógico do que os dois terem diferenças referentes a que tipo de conteúdo será colocado em ambos, bem como a disposição e a estrutura desse conteúdo. Para começar a explicar o que cada um deve conter, primeiro tente se lembrar quantas vezes você ouviu aquela velha dica que praticamente todo mundo dá: ” anote o que é mais importante” pois bem, ela serve mais especificamente para o resumo, e você vai entender porque.

Enquanto no resumo você deve escrever as informações mais relevantes para o entendimento global do conteúdo, nas anotações de aula você deve anotar o que é mais necessário para o entendimento e lembrança geral referente às coisas ditas pelo professor, como exemplos dados por eles.

Isso se deve ao fato de que os resumos e as anotações estão inclusos em etapas diferentes do estudo, pois um precisa ser produzido com mais agilidade por causa da velocidade que nossos queridos professores falam, e outro precisa ser produzido com o melhor selecionamento de informações para de fato ser uma ferramenta Funcional durante a revisão posterior.

Quanto à importância de cada um

Sabe aquela sensação de que não se lembra de nada do que o professor falou ou aquela sensação em que você sente que não entendeu nada do que foi dito? Pois é, isso é consequência de um grande erro cometido por muitos alunos: ser passivo durante a aula, ou seja não anotar, não produzir informação, a consequência disso depois é óbvia: você fica sem um material conciso que poderia te relembrar grande parte da aula

Com resumos, a lógica é a mesma, já que também consiste em sintetizar determinado assunto de forma concisa para possibilitar uma futura revisão, porém a importância dessa ferramenta está na questão da revisão total da matéria, não só de parte dela( anotações), então já viu onde mora o problema né? Sem resumo, sem revisão: esquecimento da matéria.

Gostou do artigo? Tenho certeza que foi esclarecedor! Confundir coisas semelhantes é bastante comum e pode parecer até inofensivos aos estudos, mas esse equívoco pode afetar negativamente neles!Bons estudos!