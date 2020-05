Você sabe quanto ganha um árbitro de futebol? Confira;

O futebol é um dos esportes mais lucrativos e de melhor remuneração do planeta, com suas transações milionárias, jogadores e técnicos com salários estratosféricos e demais tratativas financeiras sempre com envolvimento de muito dinheiro. Essas questões não são novidade. Porém, o que pouco se discute é sobre os vencimentos dos árbitros de futebol. Você sabe quanto um “juiz” recebe e como?



De acordo com informações do “Quanto Ganha”, os árbitros de futebol ganham por partida e, em alguns países da Europa, um valor mensal. A título de exemplo, na Espanha, um profissional da área ganha 3.7 mil euros (cerca de R$ 23,23 mil, na cotação atual) por partida e ainda € 11 mil mensal, além de € 12 mil por direitos de imagem.

Do outro lado do mundo, no Brasil, a realidade dos “juízes” é bem diferente, com os profissionais recebendo apenas por escalação para apitar e com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não reconhecendo a profissão. O cenário faz com que muitos tenham que ter outros trabalhos fora das quatro linhas.

De todo modo, os árbitros brasileiros recebem: R$ 2.4 mil, em média, por jogo, com uma base de quatro partidas por mês. Porém, os valores variam conforme o nível do juiz, a função e a divisão do confronto, ficando, na Série A: R$ 3.450 para os com selo FIFA, R$ 2.350 para os aspirantes, R$ 2 mil para os básicos, R$ 1.500 para bandeirinha FIFA, R$ 1.000 para bandeirinha básico e R$ 350 para o quarto árbitro.

Já na Série B, o árbitro FIFA ganha R$ 2.500, o aspirante R$ 1.700, o básico R$ 1.500, o bandeirinha FIFA R$ 1.250, o bandeirinha básico R$ 750 e o quarto árbitro R$ 300. Vale considerar que todos os juízes ganham R$ 500 como ajuda de custo quando são escalados para atuar fora de suas cidades e precisam pagar alimentação, transporte, hospedagem etc.

Em divisões mais baixas, os vencimentos são ainda menores, com o árbitro FIFA recebendo R$ 2.100 e os aspirantes R$ 750 para apitar na Série C, e R$ 1.850 e R$ 600, respectivamente, para prestar seus serviços na Série D.