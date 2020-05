Volante do Galo passa por tratamento e inicia tratamento na próxima semana

De acordo o médico Rodrigo Lasmar, a cirurgia ocorreu dentro do previsto. O atleta deve iniciar o tratamento na Cidade do Galo logo na próxima semana.

“No treino de terça, o Jair teve uma entorse. Sentiu uma dor e não conseguiu continuar em campo. Foi submetido a um exame de imagem, que confirmou uma ruptura no menisco medial. Ontem (quarta-feira) à noite, ele foi submetido a uma artroscopia no hospital Mater Dei. Nós fizemos o procedimento. No início da próxima semana, ele já inicia o tratamento aqui no CT”.

O médico ainda afirmou que ele também fará um tratamento de recuperação em casa. “O Jair inicia com um pós-operatório agora, com todos os cuidados após a cirurgia”.

Com a camisa do Galo, Jair realizou dez jogos nesta temporada e é considerado um titular de respeito.