Wanessa comemora 20 anos de carreira com vídeo especial

Wanessa está cheia de motivos para comemorar! Além do sucesso que foi sua live no Youtube no último domingo (3), a cantora ainda está completando 20 anos de sua carreira musical.



Como forma de celebrar este momento, ela deu um presentaço para os fãs e compartilhou um vídeo mega especial em seu Instagram, que deixou todo mundo em um clima bastante nostálgico e saudoso.



Wanessa Camargo anuncia live e Graciele e Zilu comemoram



O registro em questão contou com muitas imagens feitas ao longo do caminho de Wanessa no mundo da música, com clipes, participações em programas, parcerias com outros artistas, shows e muito mais, relembrando também a infância e adolescência da estrela.



No vídeo, a artista também deu seu depoimento sobre as duas décadas como cantora e emocionou os 3,1 milhões de admiradores que a seguem no Instagram.



Veja o vídeo:















Reunião em família



No início de março deste ano, antes da pandemia de coronavírus, Wanessa participou de uma reunião em família bem divertida.



Zezé Di Camargo organizou uma noite muito especial, com direito a karaokê, muita comida, risada e conversa boa.



Por meio de seu perfil no Instagram, o artista compartilhou um vídeo no qual ele e os convidados tentam reproduzir uma canção do balão mágico, divertindo a todos os seguidores.



“Depois de um jantar maravilhoso. Na madrugada tentando ser o balão mágico. Kkkkkkkkkkk @wanessa @gracielelacerdaoficial @jonas.sts @mamabarbieri @jaque_monteiro”, escreveu ele bem-humorado na legenda.



Os fãs ficaram bastante felizes com a publicação, e comemoraram a união entre pai e filha nos comentários.



“Que alegria ver pai e filha nessa harmonia, o amor sempre vence”, “Ahhh, gente linda! Isso sim é lindo! Amo essa família” e “Agora minha filha só quer ficar assistindo esse vídeo! Que Deus abençoe sempre vocês!” foram algumas das declarações feitas.