Werder Bremen x Bayer Leverkusen | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Primeira grande competição da Europa a retornar em meio à pandemia de coronavírus, a Bundesliga viverá, nesta segunda-feira (18), a conclusão de sua rodada 26, a primeira desde o mês de março. Werder Bremen e Bayer Leverkusen serão o protagonistas do confronto que concluirá a jornada, equipes que vivem situações totalmente opostas na competição. Quer saber tudo sobre este duelo? Confira nosso pré-jogo:

Ficha técnica e onde assistir

Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen – Bundesliga

Ficha técnica: Werder Bremen x Bayer Leverkusen

Data: 18 de maio de 2020

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: Weserstadium, em Bremen (ALE)

Árbitro: Tobias Stieler

Onde assistir: ESPN Brasil

Prováveis escalações

Werder Bremen

FBL-GER-CUP-WERDER BREMEN-DORTMUND

Provável escalação: Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Gebre Selassie, M. Eggestein, Sahin, Friedl; Bittencourt, Selke, Rashica.

Informações adicionais: Em situação preocupante na tabela, o treinador Florian Kohfeldt não tem boas notícias no retorno do Bremen à Bundesliga. Augustinsson e Pizarro estão fora da partida por lesão, enquanto Klaassen cumpre suspensão. Füllkrug, Möhwald e Toprak são dúvida.

Bayer Leverkusen

FBL-EUR-C3-RANGERS-LEVERKUSEN

Provável escalação: Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; Weiser, Baumgartlinger, Aranguiz, Wendell; Bellarabi, Diaby, Havertz.

Informações adicionais: Sonhando com a vaga para a próxima Champions League, o Leverkusen retorna quase com força total para a competição. Lars Bender é o único fora de combate, com uma lesão no pé. Volland tem status de ‘dúvida’ para o duelo.

Classificação e últimos resultados

Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt – Bundesliga

Penúltimo colocado com apenas 18 pontos somados na competição, o Bremen precisa desesperadamente da vitória se ainda sonha em permanecer na elite nacional. Os últimos cinco resultados da equipe alviverde na Bundesliga foram terríveis: quatro derrotas e um empate, este conquistado na última rodada antes da paralisação, dia 7 de março.

O Leverkusen, por sua vez, vinha em grande forma antes da paralisação da competição: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco confrontos, incluindo triunfos contra equipes do G-4, como RB Leipzig e Borussia Dortmund. Será que o time rubro-negro conseguirá manter a pegada após 66 dias de inatividade?