Whindersson Nunes sobre desrespeito à Luísa Sonza: ‘Denuncie’

A separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza continua repercutindo no mundo dos famosos, e, principalmente, na web. O comediante usou a sua conta oficial do Twitter, na sexta-feira (1), para fazer um pedido referente ao assunto.



“Queria agradecer aos fãs da Luísa que não vieram NENHUM falar merda pra mim, só respeito, e palavras boas. Agora da galera que pede respeito no casamento eu li coisas que desrespeitam em tantos níveis que eu entendi porque a Luisa Mell prefere cachorro que gente”, iniciou.



O artista ainda solicitou a ajuda de seus fãs, para denunciarem comentários desrespeitando a cantora, nas redes sociais.



“E aos meus fãs, que querem me ver bem, se virem alguma postagem desrespeitando a Luísa denuncie, não é dando de herói não, realmente é muita injustiça, não é justo de verdade. E eu só estou tuitando isso porque realmente é questão de responsabilidade o psicológico de alguém, gente. Vocês acham que eu não pergunto pra Larissa Manoela se posso falar da testa dela não, é? Sou doido não, quero ninguém mal não. Muito menos uma parceira. E se ficar tentando adivinhar a minha vida vai ficar pra trás viu major, muitos já tentaram, quando pensa que não BUUUM. Eu apareço fazendo não sei o que não sei aonde, não se preocupe comigo”, concluiu ele.



Entenda o caso



Depois de vários boatos, desde o início do ano passado, na última quarta-feira (29), Whindersson Nunes usou suas redes sociais para anunciar que ele e Luísa Sonza se separaram.



O humorista fez um lindo relato, destacando que tem consciência de que eles sempre serviram de inspiração para muitos casais.



“Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês… Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento”, iniciou.



Ele seguiu elogiando o tempo em que estiveram juntos.



“A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo.”.



O artista explicou a decisão de seguirem por rumos separados.



“Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento’. Estamos nos separando para maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos.”



Whindersson deixou claro que não há outro motivo.



“Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa”, escreveu, assinando pelo casal.



Juntos desde 2016



O ex-casal começou a namorar em 2016. Em fevereiro de 2018, eles promoveram uma festa de casamento, em São Miguel do Milagres, Alagoas.