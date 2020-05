Will Smith posta vídeo caçoando de esposa com máscara facial

Will Smith perde o amigo, mas não a piada. Nesse caso, ele estava fazendo “bullying” com a esposa, Jada Pinkett Smith, e a filha do casal, Willow Smith. Mãe e filha realizavam um tratamento de beleza caseiro, quando o astro do cinema internacional começou a filmar as duas.



“Você pode parar?”, dizia a caçula do astro.



Ele continuou brincando:



“Eu acho que elas entenderam errada a recomendação para o uso de máscaras”, disse, referindo-se às máscaras higiênicas recomendadas pelas autoridades médicas durante a pandemia do novo coronavírus.







O rei do TikTok



A plataforma TikTok virou a maior febre na internet nos últimos tempos. A nova rede social que consiste em vídeos curtos, de até 60 segundos, e muito divertidos está tomando conta dos internautas.



É claro que os famosos também entraram nessa onda e, além de ficarem mais perto de seus fãs e mostrarem todo o bom humor e a desenvoltura nos registros, até faturam dinheiro com suas postagens por lá.



Will Smith é a celebridade que mais ganha dinheiro com o TikTok, de acordo com o portal Online Cassinos. Ele já conta com mais de 21,5 milhões de seguidores e mais de 108 milhões de curtidas acumuladas em seus vídeos.



Por isso, ele chega a ganhar em torno de 107,5 mil dólares, o que equivale em torno de 586,7 mil reais, por postagem patrocinada que faz na plataforma.



Logo depois vem Dwayne Johnson, o The Rock, que possui 20,4 milhões de seguidores e em torno de 100 milhões de curtidas acumuladas, o que faz com que ele ganhe cerca de U$ 102 mil (R$ 556,7 mil).



Outros famosos que aderiram à rede social e também estão entre os maiores potenciais de ganho são Ariana Grande, Jason Derulo, Justin Bieber e a banda de K-pop BTS.