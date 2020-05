Wolfsburg x Borussia Dortmund | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesse sábado (23), o Wolfsburg recebe o Borussia Dortmund, na Volkswagen Arena, pela 27ª rodada da Bundesliga. Atualmente, os Lobos têm 39 pontos e ocupam a 6ª posição na tabela, enquanto o BVB segue na vice-liderança com 54 pontos somados. Vale lembrar que o confronto vai acontecer com portões fechados e seguindo com todas as regras de prevesão ao contágio do novo coronavírus.

ONDE ASSISTIR, HORÁRIO E LOCAL

Snow falls as Wolfsburg flags are waved

Ficha técnica: Wolfsburg x Borussia Dortmund

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Alemão – Bundesliga

Data: 23/05/2020 (Sábado)

Horário: 10h30 (de Brasília)

Local da partida: Wolfsburg, Baixa Saxónia, na Alemanha

Transmissão: Fox Sports.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolfsburg – Bundesliga

O Wolfsburg oscilou demais nos últimos cinco jogos, conseguindo apenas duas vitórias (uma na Europa League e outra na Bundesliga), dois empates e uma derrota. Porém, mostrou força no último confronto ao vencer o Augsburg, fora de casa, por 2 a 1, e capacidade para seguir na briga por uma vaga na próxima Europa League. Os anfitriões têm algumas dúvidas para a partida, mas, ainda assim, devem dificultar para os badalados visitantes.

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst.

Borussia Dortmund v FC Schalke 04 – Bundesliga

Por sua vez, o Borussia Dortmund segue incansável em sua perseguição ao líder Bayern de Munique. Em seu último confronto, o BVB mostrou que não vai deixar os Bávaros descansarem ao vencer, com certa facilidade, o arquirrival Schalke 04, e se manter firme na briga pelo topo do Campeonato Alemão. Para além do belo triunfo para confiança, os Alrinegros ainda não devem contar com o retorno de alguns atletas que não estavam à disposição.

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Risco.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg – Bundesliga

Wolfsburg: os Lobos perderam um pouco do desempenho nos últimos confrontos, no entanto, ainda desfrutam de sete partidas de invencibilidade no Campeonato Alemão e de boa perspectiva para o desenrolar do nacional. O retrospecto ainda não é o ideal, mas tem garantido o time na briga pela vaga da próxima Europa League e estável entre os primeiros colocados.

Borussia Dortmund: o BVB bateu seu grande rival no retorno do campeonato e mostrou que não perdeu o ritmo de antes da paralisação do futebol por conta do novo coronavírus. A derrota para o Paris Saint-Germain, na Champions League, também parece ter ficado no passado. O foco agora é seguir na briga pelo novo título da Bundesliga.