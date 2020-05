Zagueiro cogita retorno ao Santos após mais de uma década na Europa

Ele iniciou carreira no Santos, onde chegou ao profissional em 2007. Um ano depois, porém, deixou a Vila Belmiro para iniciar suas andanças pela Europa. Atuou por Wisla Cracóvia, da Polônia, PSV, da Holanda, Hannover 96, da Alemanha e Besiktas, da Turquia, antes de chegar ao Lyon, da França, onde está desde 2017. Pois, aos 32 anos, o zagueiro Marcelo não descarta uma volta ao Peixe.

Obviamente, isso não é para agora. Mas a ligação com o clube paulista se mantém mesmo após mais de uma década no Velho Continente. “O Santos me proporcionou essa oportunidade de realizar meu sonho aqui fora. O carinho, respeito e admiração que tenho são tremendos, muito fortes. Se um dia houver essa possibilidade de jogar no Santos, com certeza ficarei feliz, mas não penso em voltar para o Brasil agora. Feliz de ser Menino da Vila, de ter saído lá do Pompeba, em São Vicente, ter chegado no Santos e ter sido campeão paulista”, disse ele, ao jornal A Tribuna.

O título a que Marcelo se refere é o Estadual de 2007, o único obtido com a camisa alvinegra. Na Europa, já são cinco taças levantadas: Campeonato Polonês (2008-2009), Copa dos Países Baixos (2011-2012), Supercopa dos Países Baixos (2012) e Campeonato Turco (2015-2016 e 2016-2017). Seu atual contrato vai até 30 de junho de 2021.

