Zidane demonstra animação na volta aos trabalhos pelo Real Madrid

Ainda nesta temporada Zidane, técnico do Real Madrid, não escondeu que quer um título. Com a volta dos treinos do Real após uma pausa de mais de dois meses ocasionada pela pandemia do coronavírus, o treinador mostrou confiança para as voltas dos campeonatos, além de estar contente com o reencontro com todo o time para pensar em estratégias para conquistar novos títulos.

“Temos que pensar positivo. Os jogadores vêem que faltam onze partidas e querem terminar forte para ganhar algum título. Está no DNA do clube“, afirmou no retorno.

Iniciando a segunda semana de treinos, Zizou falou também da expectativa junto aos jogadores para realizar um trabalho legal com a volta de todos. Realizando um trabalho mais tático, os jogadores estão animados para voltar os jogos.

La Liga tem previsão para voltar no dia 12 de junho, tendo todos os cuidados necessários como está sendo feito na Bundesliga. Mas essa data ainda não é certa e podem ocorrer mudanças. Os próximos dias serão fundamentais para entender quais serão os próximos passos.