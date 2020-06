05 dicas e medidas para pequenos negócios – Notícias Concursos

Empresários do setor de logística e transporte, vem enfrentando algumas dificuldades, tanto no setor de cargas de grande porte quanto no setor de distribuição dos medicamentos utilizados no combate a epidemia.

Foi também verificado uma forte recessão no transporte varejista com o fechamento do comércio em várias cidades e uma explosão na demanda de sistema de delivery de alimentos, produtos em geral e medicamentos, com restrições de deslocamentos.

O Sebrae deu algumas dicas para apoiar as principais dificuldades dos empresários.

Crédito e fluxo de caixa negativo

Diante a dificuldade das pequenas empresas para quitar as parcelas dos caminhões, ter capital de giro é fundamental para manter um fluxo de caixa positivo nas transportadoras.

Nesse caso a dica é simples: NEGOCIAR.

Uma opção é procurar os bancos que possuem relacionamento para renegociar as dívidas e empréstimos dos veículos ou frota, alongando ou postergando as parcelas, importante lembrar que algumas empresas estão tendo seus pedidos negados devido restrições no nome.

Porém parcelas com mais de 60 dias de atraso devem ser renegociados, de uma forma que contemple o saldo de parcelas, para serem pagas em um novo contrato de 48 ou 60 meses.

2. Diminuição da demanda de fretes

O setor de agronegócio vive mais uma safra recorde no campo e a demanda está aquecida para transportes dos grãos e proteína, rumo aos portos brasileiros para exportação.

Pense na possibilidade de entrar nesta prestação de serviço!

3. Novas oportunidades de mercado

Fique atento as alterações do mercado e ao surgimento de oportunidades para mudanças nos serviços dos seus segmentos.

Talvez seja o momento de pensar em atuar em outros segmentos que tem demandado mais oferta, dentro das possibilidades, procure nichos de mercado que estão em alta.

4. Planejamento da viagem

Devido o isolamento social, muitos pontos de paradas e assistência ao motorista como borracharias, por exemplo, estão fechados.

É importante então que o motorista se informe com o contratante do frete e colegas de profissão sobre os pontos de parada abertos, posto de combustíveis, restaurantes em funcionamento entre outros.

5. Dificuldade de apoio nas estradas (Alimentação/Higiene)

A Polícia Rodoviária Federal está realizando ações de apoio aos caminhoneiros, através do Disque 191, ou pelo site, e saiba ações para prestadores de serviços de logística e transporte.

Até o momento foram 94 pontos cadastrados, com a finalidade de localizar estabelecimentos em atividade e localizar estabelecimentos em atividade e localizar pontos com ações solidárias.

Vivemos um momento difícil, que devemos estar sempre atentos a ajudar um ao outro. Todos estão passando por momentos delicados, mas o mercado vem se renovando. Após a crise muita coisa será diferente.

As empresas, até mesmo as pequenas, devem estar atentas a qualquer movimento diferente do mercado, para poder rapidamente adequar seu negócio.