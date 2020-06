05 dicas para abrir seu E-Commerce em 2020 – Notícias Concursos

Junto com a crise do coronavírus, veio a necessidade de se renovar, e se você está pensando em empreender, precisa estar atento a todas as novidades e oportunidades.

Pois mesmo com tudo isso que estamos passando, o comércio online só tem crescido, e a tendência é que continue crescendo mesmo depois que tudo isso passar.

Segundo pesquisas do Cashback World as compras online tiveram um aumento de 73% em Março.

E com isso muitos ramos estão se destacando, principalmente na internet, conhecidos como E-commerces, mas para escolher qual ramo você vai empreender, é preciso manter o foco naquilo que você gosta e se identifica.

Bolos para festa de aniversário, casamento, entre outros

Com o distanciamento muitas festas e eventos foram cancelados, e estão sendo remarcados.

Portanto, provavelmente a procura por serviços relacionados a comidas e bebidas será grande.

Por isso se você tem o dom e vê nisso uma oportunidade vale a pena investir.

As lojas de piercings são bem populares hoje em dia no Brasil, a cada seis meses surge uma nova em uma cidade.

Isso é um grande avanço para o setor, que contava com menos de vinte lojas em todo o Brasil há cerca de duas décadas.

Por ser um acessório fácil de colocar e tirar, as pessoas procuram comprar jóias diferentes e ir trocando durante um período.

Em busca de alternativas, de modelos diferentes, e até mesmo de modelos exclusivos.

A procura por canecas de séries, filmes e desenhos principalmente são as mais procuradas.

Mas também tem quem busque por canecas para presentear, canecas para padrinhos entre outras.

Se você tem esse sonho, e tem como investir na máquina para fabricação, é uma ótima forma de empreender.

Com tantos modelos de smartphones diferentes, e acessórios que podem deixá-lo ainda mais completo, a procura por produtos assim, principalmente por capinhas, fones, não param de crescer.

Porque além de proteger deixa o aparelho mais personalizado.

Existem diversas formas de equipar esses aparelhos hoje em dia, fones de ouvido de diversos modelos, capinhas, películas, entre outros.

Sem contar que o aumento do uso do smartphone cresceu absurdamente, dificilmente hoje em dia alguém que não use, e alguns têm até dois aparelhos.

Tá ai outra coisa que não sai de nova e que está sendo sempre reinventado.

São tantos modelos, que parece que a cada dia são lançados modelos e tipos diferentes, mas o bom é que tem para todo gosto e tipo de cliente.

Uns mais retrôs, outros mais modernos, e até mesmo os mais básicos para quem é mais tradicional.

São diversas as formas de você começar a empreender, faça um planejamento, foque no seu produto, faça uma boa divulgação, e boa sorte!