05 Dicas para conseguir capital de giro – Notícias Concursos

Para entender como ter capital de giro no momento de crise, é preciso planejar estratégias desde o cliente e fornecedores, até uma revisão de operação na companhia.

Porém, identificar dificuldades em relação ao seu capital de giro é uma coisa que deixa o empreendedor apreensivo e uma das primeiras ideias é recorrer ao banco.

Mas a boa notícia é que existem outras formas bem mais interessantes.

Por que não recorrer aos bancos?

Recorrer a empréstimos e financiamentos nem sempre é um bom negócio e a melhor opção, visando que, as taxas de juros cobradas pelos bancos são abusivas.

Sem contar os encargos financeiros para a empresa no futuro, comprometendo sua lucratividade por vários meses ou anos.

2. Antecipação de créditos a receber

Sabemos que geralmente as empresas possuem créditos a serem recebidos, podendo assim haver uma negociação de títulos com o banco.

Ao antecipar esses créditos a empresa estará antecipando o recebimento de um pagamento do cliente que seria feita apenas nos próximos meses.

Para realizar a antecipação, vá até uma instituição, conhecidas como factorings, que faz a antecipação dos recebíveis.

Você Pode Gostar Também:

O empreendedor recebe o valor do boleto, cheque ou das vendas do cartão de crédito quase imediatamente, geralmente em até 24 horas.

Lembrando que você deve se informar antes sobre os juros de antecipação e analisar se vale a pena.

3. Prioriza as vendas à vista ou no cartão de crédito

Nas vendas com cartão, antecipe-as com o banco ou com sua própria operadora do cartão. Se for vender a prazo priorize o boleto bancário.

Cheques e créditos em conta não são recomendados.

4. Estoque

Faça uma lista com os produtos que possuem mais demanda, que são seus produtos de maior giro

Faça promoções sobre os produtos de menor giro, é sobre esses produtos que você deve dar descontos, e não nos que tem mais giro

Não deixe seu estoque super lotado, ter um estoque para mais de 30 dias pode ser danoso dependendo da sua atividade, sem contar que estoque parado é dinheiro parado.

5. Custos e despesas

Tente cortar ao máximos os custos e despesas

Analise seus processos e torne-os mais fluidos e eficientes

Marketing em produtos com menor giro, pequenas reformas, tudo isso deve ser revisto

Como vimos existem formas de conseguir capital de giro para a sua empresa, sem precisar de banco, analise sua situação, se planeje e decida sobre qual melhor opção te atende.

Se gostou das dicas ou tem duvidas deixe seu comentário!