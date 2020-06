05 ideias de negócios para iniciar com pouco investimento – Notícias Concursos

O número de empreendedores cresce a cada dia no nosso país, e com a chegada da pandemia, esse número vem aumentando cada vez mais.

Algumas pessoas começando a empreender pois perderam seus empregos, e outras por terem se planejado mesmo para isso.

Porém sabemos que para começar um negócio é necessário um investimento inicial, e nem sempre esse orçamento é alto para começar com um negócio grande, e é necessário começar de forma mais simples e compacta.

Vamos dar algumas dicas de como realizar seu sonho de empreender, e como começar com negócios pequenos e da sua casa mesmo, pois quanto menos gastos com aluguel e despesas no começo melhor.

1. Serviços de costura

Se você tem conhecimento em costura, e as vezes até uma máquina já em casa, por que não oferecer esse serviço, e ainda lucrar com isso. Muitas mulheres tem o dom da costura, mas acabam não investindo nele por medo.

E para empreender o medo é algo que não pode existir.

Você pode oferecer serviços de reparos para lavanderias, estilistas, fabricantes de uniformes, além dos clientes mesmo da redondeza, da cidade.

E atualmente pode empreender na produção de máscaras caseiras também, esse produto teve um grande aumento na sua procura.

2. Organização de festa de criança

Nesse ramo é essencial que primeiramente você goste de trabalhar com decoração, pois seu trabalho será necessariamente esse.

Muitas pessoas procuram por esse tipo de serviço, pois muitas vezes não tem tempo de organizar ou não leva jeito mesmo, e ai é que você entra na história. Você pode ajudar organizando, planejando, decorando e providenciando comida e atividades para a festa.

3. Bolos caseiros

Se você gosta de cozinhar, e servir a sua família. Está é uma ideia que pode te ajudar e muito. Além da facilidade de poder cozinhar dentro da sua casa, você tem diversas opções de como fazer, servir e entregar os bolos.

Pode ser bolo inteiro, cupcake, bolo de pote, bolos mais enfeitados, ou até mesmo bolo simples, sem recheio, como de milho e fubá.

4.Cuidador de animais

Com a correria do dia a dia muitas pessoas não tem tempo de chegar em casa, e sair para passear com os seus animais de estimação, ou até mesmo precisa de alguém para cuidar enquanto viaja a trabalho e a lazer.

Hoje existem diversas plataformas que oferecem esse serviço e você pode se cadastrar, passar por uma entrevista, se você for aprovado, pode oferecer sua casa como um hotel, ou até mesmo cuidar durante o dia para que o dono trabalhe, ou somente levar para passear.

5. Reparo de móveis

Essa atividade já requer um pouco mais de conhecimento técnico, e alguns cursos rápidos que se encontram hoje em dia.

O que está sendo muito procurado no momento é restauração de móveis, esse trabalho você pode realizar tanto na casa da pessoa, ou até mesmo na sua casa.

Como o momento é de economia, muitas pessoas estão preferindo reparar seus móveis já usados do que gastar comprando móveis novos.

Gostou da dica? Deixe sua dúvida, comentário.