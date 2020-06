05 motivos para colocar sua loja na internet – Notícias Concursos

Você tem um empreendimento físico que precisou ser fechado devido o isolamento social e ainda não migrou para a internet ?

Saiba que nos últimos meses milhares de empresas como a sua, inclusive seus concorrentes já estão faturando na internet.

Quando fala-se que um empreendedor não pode ter medo de se arriscar, falamos de momento como esse.

Segundo o Webshoppers 40, o comércio eletrônico cresceu no 1º semestre de 2019 impulsionado pela expansão de compras de produtos de bens não-duráveis em lojas virtuais.

Mas se você ainda tem dúvidas de por que migrar sua loja física pra virtual, aqui vão algumas dicas.

Maior alcance de clientes

Um dos principais motivos para a migração é o aumento do número de clientes.

Devido o isolamento as vendas pela internet dobraram, resultando assim em uma maior procura por variedades de lojas, produtos e preços.

Além de que, você pode continuar continuar atendendo seus clientes e atraindo clientes novos.

Facilidade de fazer propaganda

A internet disponibiliza inúmeras formas de fazer propaganda do seu negócio, seja através de redes sociais como Instagram, Facebook, Elo7 entre outros, ou até mesmo pelo WhatsApp ou Messenger do facebook.

Mas não se resume somente a isso, você tem acesso a diversos programas que te ajudam a criar cartões virtuais, panfletos, e outras variadas formas de criar inclusive um logo para a sua loja, caso ainda não tenha.

Com uma loja virtual fica mais fácil do consumidor ter acesso ao seu produto e serviço, seja através de busca pelo google, ou por propaganda feita por você mesmo.

Uma dica é usar na divulgação do seu produto, hashtags mais procuradas pelo consumidor, pois aparecerá nos resultados com mais facilidade, e aumentando assim também suas chances de venda.

Procure analisar bem seu público-alvo antes de criar campanhas para fazer propaganda, para que você atinja o público certo, pois as vezes curtidas e seguidores em grande quantidade, não significam vendas e nem clientes em potencial.

Mesmo após toda essa crise passar, a tendência é que as lojas virtuais, entregas delivery, e tudo mais relacionado a vendas pela internet continue crescendo.

Por isso é importante aproveitar esse momento para fortalecer sua marca diante o mercado, para sair ainda mais forte depois da pandemia.

Inovação e criatividade são as palavras do momento, mesmo sendo uma momento difícil é momento de inovar também e aproveitar as oportunidades, muitas empresas precisaram realmente fechar suas portas.

Se você tem a chance de fazer diferente, e se destacar no mercado, a hora é agora.