10 dicas de português para uma boa redação do ENEM

Não dá para falar em redação do ENEM sem tocar em regras de português. Afinal, o texto deve ser todo construído de acordo com as normas da língua portuguesa.

Por ser um conteúdo tão importante para quem está se preparando, resolvemos listar aqui 10 pontos de atenção.

1 – Título da redação

O título não é algo obrigatório na redação do ENEM, porém, caso você queira colocá-lo, tenha cuidado.

É importante que ele esteja na primeira linha, centralizado e sem erros, claro. Além disso, saiba escolher bem as palavras, relacionando ao texto. Por isso é indicado fazê-lo após a dissertação pronta.

2 – Impessoalidade

Como se trata de uma redação dissertativa argumentativa, é preciso ser impessoal na construção textual.

Ou seja, usar os verbos conjugados na terceira pessoa e jamais na primeira.

3 – Concordância

Erros de concordância são os mais vistos nas provas do ENEM, sobretudo nas redações. Estude bem esse quesito da língua portuguesa para não ter erros que fatalmente irão lhe tirar pontos.

Temos um post para ajudar você nesse tópico: Concordância verbal: Explicações práticas para você não errar mais

4 – Pontuação

Preste atenção quanto à pontuação utilizada dentro dos parágrafos. Evite ao máximo fazer frases muito extensas e separadas somente por vírgulas. Veja como é possível dividir as sentenças com pontos finais, traços ou ‘ponto e vírgula’, por exemplo.

Assim como é essencial que você consiga utilizar as vírgulas nas ocasiões corretas. Apesar de serem erros básicos, são critérios para diminuir a sua nota final na redação!

Também temos um post com dicas ótimas sobre o uso da vírgula: Regras básicas para não errar mais

5 – Crase e ortografia

Outras competências cobradas no ENEM e que custam pontos caso estejam erradas.

A crase é o pesadelo de muitos estudantes, mas é um elemento essencial para elaborar diversas frases e orações.

Você Pode Gostar Também:

Além disso, não entregue a sua redação sem antes revisar bem toda a parte ortográfica. Na hora de escrever, caso tenha dúvida sobre a escrita de algum vocábulo, tente trocar por outro que tenha segurança em escrever.

6 – Evitar coloquialidade

A coloquialidade é inimiga da impessoalidade em uma redação. Ela se refere ao uso de uma linguagem informal na hora de escrever, com gírias, contrações e até neologismos.

Evite ao máximo usar expressões desse tipo, pois fogem da norma culta, a qual é exigida pela banca do ENEM.

7 – Coesão

Sua redação precisa ter ligação entre os parágrafos. Ou seja, deve ter as ideias entrelaçadas, formando uma corrente de pensamento e deixando o texto coeso. Para que isso ocorra, use e abuse das conjunções, por exemplo: portanto, embora, por fim, afinal, todavia, etc.

Além disso, para evitar repetições e garantir que o conteúdo fique com boa fluidez, recorra aos pronomes. Eles ajudam a dar outros nomes a algo que já foi dito, por exemplo: aquele, este, “lo”, “la”, etc.

8 – Legibilidade

Esse é um quesito importante, embora muitos participantes achem exagero. Capriche na letra para que o corretor de sua prova não tenha dificuldades de entendê-la e nem faça confusão.

Afinal, caso ele tenha dúvida se você escreveu algo certo, poderá descontar pontos. E você não quer isso, não é mesmo?

Também evite rasuras e rabiscos.

9 – Margens e parágrafos

Algo elementar, mas que é esquecido por muitos candidatos é respeitar a margem da folha de redação. Assim que acaba a linha é preciso trocar de linha, básico assim. Não escreva até o final da folha, pois além de ficar feio não é correto.

Do mesmo modo podemos falar dos parágrafos. Apesar de ser uma dica de português simples, talvez pela pressa ou pelo nervosismo, você se esqueça do típico espaço do parágrafo.

10 – Revisão da redação

Acabou de escrever sua redação? Então faça uma boa revisão nela do começo ao fim. Nada de entregar sem pelo menos dar uma passa de olho e corrigir possíveis erros de português.

Para que não ocorram tantos erros na redação final, indicamos que você escreva primeiramente em um rascunho e depois passe para a folha definitiva.