10 Livros Para Ser Aprovado Em Concursos – Notícias Concursos

Este artigo foi feito para os concurseiros de plantão! A agenda de editais para concursos públicos está superagitada. Seja para carreiras administrativas, jurídicas, fiscais e militares, a jornada é superconcorrida – mas não é impossível!

Nosso site fez uma lista geral de sugestões dos 10 melhores livros para estudar para concursos públicos. Confira e boa sorte!

GERAL

Como vencer a maratona dos concursos públicos, de Lia Salgado

Para além dos conhecimentos técnicos e específicos, é preciso se preparar psicologicamente para as provas de um concurso público. Quem é veterano sabe muito bem que existem ‘macetes’ que podemos aprender para tirar de letra algumas questões. Nesta obra de caráter motivacional, Lia Salgado compartilha sua experiência durante seu tempo de preparação, oferecendo orientações claras e objetivas sobre as principais dúvidas dos candidatos. Aqui, você pode aprender sobre as vantagens das carreiras públicas, toques, dicas práticas, simulados, planejamentos, roteiros de estudo e o principal: como equilibrar a vida durante essa fase.

Direito Constitucional Descomplicado, de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo

A dupla imbatível de professores é capaz de transportar a mesma capacidade didática das salas de aulas para a escrita. Marcelo e Vicente ‘descomplicam’ a linguagem, tornando o conteúdo de direito constitucional extremamente acessível. Presente nos editais do principais editais dos concursos, o conteúdo apresenta uma série de exercícios extraídos de provas anteriores, organizados por temática – visando fixar os assuntos.

Informática para concursos, de João Antônio

Este livro reúne os principais temas de Informática exigidos pelas bancas examinadoras. Com uma capacidade didática ímpar, o autor transfere para esta obra o conhecimento de quem entende todos os macetes na resolução das provas de concursos. Nesta nova edição, os assuntos mais recorrentes como redes de computadores, hardware e backup foram modificados e adaptados às novas exigências dos concursos.

MILITAR

Carreiras Policiais: Polícia Rodoviária Federal Civil, de Wilza Castro

Se você está imerso em concursos para carreira policial, este livro tem tudo o que você precisa. Dividido em três volumes, o primeiro traz disciplinas básicas, enquanto o segundo e o terceiro focam nas disciplinas exigidas para cada edital. A obra é restrita à teoria apenas, trazendo diferentes abordagens dos principais tópicos da área.

Você Pode Gostar Também:

TERMOS E TEORIAS

Concursos públicos: terminologias e teorias inusitadas, de João Biffe Júnior e Joaquim Leitão

O material é considerado “o livro sagrado do concurseiro”. Com o objetivo de ajudar a trilhar o caminho à maratona de provas até a carreira pública (que, diga-se de passagem, é cheia de pegadinhas), os autores condensaram em um único volume as denominações e terminologias mais enigmáticas que – frequentemente! – nos pegam de surpresa. Além disso, a obra promete facilitar as mais complexas temáticas, como Teoria do Ulisses Desacorrentado, Teoria da Escada Ponteana, Síndrome do Piu-Piu no Tribunal do Júri etc.

ADMINISTRATIVO

Teoria geral da administração, de Idalberto Chiavenato

Chiavenato é considerado um clássico dos concursos públicos nas abordagens de administração. Suas ideias e obras são como uma espécie de “mapa” para aprovação, já que as bancas valorizam muito o trabalho do autor. Nesse sentido, os conceitos amplamente discutidos como competitividade e competências essenciais, criação de valor, responsabilidade social, sustentabilidade, inovação, ética e governança corporativa, dentre outros, fazem parte da agenda do administrador moderno. É leitura obrigatória para estudantes de Administração e indispensável para concurseiros da área, empresários, dirigentes, executivos, consultores, gestores e especialmente profissionais que têm o destino e o futuro de organizações nas mãos.

GRAMÁTICA, RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA

Gramática para Concursos, de Marcelo Rosenthal

Esta não é mais uma dentre tantas gramáticas que estão no mercado. Esta nova edição atualizada em duas cores é voltada para quem deseja prestar concurso público e obter resultados satisfatórios. Marcelo Rosenthal traz uma abordagem teórica de todos os principais conteúdos exigidos em concursos, novos exercícios, questões de conteúdos complexos e gabaritos minuciosamente comentados. O objetivo é transformar-se em uma literatura prática e específica na área de concursos, em que todos poderão matar suas dúvidas e esclarecer pontos de nossa língua que não constam – ou são analisados apenas superficialmente – nas obras tradicionais.

Raciocínio Lógico, de Nonato de Andrade

Além de proporcionar ao indivíduo o desenvolvimento de habilidades para deduzir, induzir e até prever ações ou reações em determinadas circunstâncias, o estudo da disciplina Raciocínio Lógico torna-se necessário para candidatos a concursos públicos,tendo em vista a exigência da matéria em diversos certames. Nesse sentido, este livro apresenta teoria, exercícios resolvidos e propostos com gabarito, questões de concursos comentadas, além de desafios divididos por nível de dificuldade. Traz também capítulo destinado ao raciocínio quantitativo, no qual constam conhecimentos da Matemática Básica cobrados na maioria das provas, tudo para facilitar o aprendizado e fornecer uma melhor sequência de estudo desta disciplina.

Contabilidade simplificada para concursos e exames de suficiência, de Gislon Chagas

Um guia útil ao aprendizado da Contabilidade com capítulos estruturados e referências interdisciplinares. A obra tem como proposta uma linguagem simples, simplificando os principais conceitos e apresentando dados essenciais para a resolução de questões exatas.

SAÚDE

Emergências Clínicas – Abordagem Prática, da FMUSP

Na área de saúde, há muitos termos técnicos e abordagens que é preciso saber. Em todo o país, o livro se tornou como um manual para faculdades e hospitais. Isso porque a obra apresenta capítulos atualizados sobre infecção pelo Zika Vírus, síndromes aórticas agudas, diagnóstico e manejo da doença diverticular aguda e muito mais! O conteúdo é baseado na reunião dos principais estudos e guidelines publicados recentemente. São questões contemporâneas que é preciso saber!

Agora é só começar a estudar e garantir seu lugar!

Bons estudos!