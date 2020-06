10 milhões de trabalhadores formais tiveram redução de salário ou contrato suspenso – Notícias Concursos

O BEm foi criado pelo governo para auxiliar empregos formais durante a pandemia

Atualmente, já são 10 milhões de trabalhadores formais do Brasil que tiveram redução de jornada de trabalho e salário ou suspensão do contrato por causa da pandemia do novo coronavírus.

Nas informações divulgadas pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira, 10 de junho, o programa criado pelo governo para preservar os empregos formais rendeu 10.135.241 acordos fechados entre empresas e seus trabalhadores. Houve acréscimo de cerca de 3 milhões de empregados com carteira de trabalho no último mês.

Os 10 milhões de brasileiros com salário reduzido ou contrato suspenso representam 30% dos trabalhadores formais do setor privado. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua) do IBGE, o trimestre de 2020 fechado em abril registrou 33,7 milhões de trabalhadores formais.

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) foi criado pelo governo em abril e prevê garantia provisória do emprego por período igual ao da suspensão ou redução da jornada de trabalho. Para que não perca a validade, a Medida Provisória 936 precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional.

O BEm prevê redução da jornada e salário de 25%, 50% ou 70% por até 90 dias. Também está prevista a suspensão total do contrato de trabalho por até dois meses.

Quem tem corte na jornada e no trabalho recebe ajuda financeira do governo equivalente a parte do seguro-desemprego. Quem tem o contrato suspenso recebe o valor mensal do seguro-desemprego. Trabalhadores intermitentes com contrato de trabalho formalizado têm acesso ao auxílio emergencial de R$ 600.