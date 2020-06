10 sinais de TDAH em adultos e em crianças – Notícias Concursos

O que é TDAH?

O transtorno de deficit de atenção com hiperatividade é um problema neurobiológico que provavelmente é resultado de uma combinação de diferentes fatores, entre os quais destacam-se os genéticos, ambientais, biológicos e sociais. Esse transtorno é caracterizado pela presença de três tipos de sintomas característicos: desatenção, impulsividade e inquietação.

Pessoas com TDAH geralmente apresentam dificuldades em suas atividades acadêmicas e no trabalho, principalmente devido à dificuldade de concentração. Além disso, as crianças, por terem sintomas mais acentuados da hiperatividade e impulsividade, apresentam ainda dificuldade de relacionamento com outros colegas. Desse modo, podemos concluir que, sem o devido tratamento, o TDAH pode afetar de maneira bastante negativa a vida de um indivíduo.

? 10 sinais de TDAH em crianças

Sabemos que o transtorno de deficit de atenção com hiperatividade é caracterizado pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Essa tríade leva ao surgimento de alguns sintomas que podem sugerir a presença desse transtorno. Veja a seguir alguns sintomas que podem estar relacionados com o TDAH em crianças:

As crianças com TDAH são bastante inquietas.

A criança distrai-se com facilidade. A criança é inquieta, apresentando com frequência o agitar das mãos, pés e dificuldade de permanecer sentado. A criança apresenta dificuldade de seguir instruções. A criança é geralmente considerada “esquecida”, por não se lembrar de detalhes simples, como repassar algum recado ou uma matéria recém-estudada. A criança apresenta dificuldade para finalizar suas atividades, sejam elas domésticas ou escolares. A criança apresenta dificuldade para manter a atenção nas atividades. A criança evita participar de atividades que necessitem de esforço mental. A criança apresenta dificuldade de participar de atividades silenciosas. A criança fala muito e frequentemente interrompe assuntos alheios. A criança responde perguntas de forma impulsiva e precipitada.

Atenção: A presença desses sintomas não indica necessariamente que uma criança apresente TDAH, porém podem ser indícios desse transtorno. Procure ajuda médica especializada para um diagnóstico concreto.

? 10 sinais de TDAH em adultos

Nem todos os adultos apresentam os sintomas de TDAH de maneira tão acentuada como aqueles observados em crianças. De acordo a Associação Brasileira de deficit de Atenção, em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na fase adulta, entretanto, os sintomas de inquietação são mais brandos do que os observados em crianças. Veja a seguir 10 sinais de TDAH que podem ser observados nos adultos:

A dificuldade para manter o foco nas atividades pode ser um sinal de TDAH.

O adulto pode apresentar-se desatento para atividades do trabalho e do dia a dia. O adulto apresenta dificuldade para manter o foco de suas atividades. O adulto com TDAH costuma deixar seus trabalhos incompletos. O adulto possui dificuldade de planejar suas atividades. O adulto com TDAH apresenta esquecimentos com frequência. O adulto com TDAH geralmente não consegue definir suas prioridades. O adulto com TDAH frequentemente vê-se sobrecarregado. A pessoa adulta com TDAH pode apresentar grande agitação, física e também mental. O adulto com TDAH apresenta uma frequente alteração de humor. Segundo a Associação Brasileira de deficit de Atenção, adultos com TDAH apresentam com frequência problemas com uso de álcool, drogas, ansiedade e depressão.

Atenção: A presença desses sintomas não significa necessariamente que um indivíduo apresenta TDAH. Em casos de suspeita, procure um médico.