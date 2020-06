11º BPM realiza mais uma ação no combate ao COVID-19 em Penedo

Em mais uma ação de combate ao novo coronavírus (Covid-19), o 11º Batalhão de Polícia Militar sediado em Penedo passou por uma desinfecção completa, na tarde da última segunda-feira (01/06). A ação tem como principal objetivo zelar pela saúde dos policiais militares e evitar a proliferação do vírus no nosso Estado.



Além de toda a estrutura predial do quartel, viaturas também foram higienizadas por completo, tendo em vista, o alto índice de contágio desse novo vírus. As medidas de higienização pessoal e das áreas comuns do quartel foram reforçadas, além da obrigatoriedade do uso de máscara durante o serviço e álcool gel. Os cuidados precisam ser rígidos por se tratar de inimigo invisível. Para a desinfecção do batalhão, os policiais militares utilizaram uma pulverização contendo uma solução à base de quaternário de amônio, bastante eficaz contra bactérias, fungos e vírus (inclusive ao novo coronavírus). A desinfecção foi realizada em parceria com a empresa EXALAR – Saúde Ambiental, que atua nesse segmento e que tem grande experiencia nessa área.

Essa ação de combate ao novo coronavírus se junta a outras inúmeras ações de iniciativa que comandante do 11º BPM , Major Silva Júnior , junto todo o corpo de oficiais e praças, vem implementando na área do 11º BPM.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 11° Bᴀᴛᴀʟʜãᴏ/PMAL (@11bpmal) em 2 de Jun, 2020 às 7:06 PDT

ASSESSORIA