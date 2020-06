1º Congresso Online do NC chega ao fim com Caique Barbosa em Direito Eleitoral

A interatividade tomou conta da aula. Os participantes puderam opinar entre “Fato” e “Fake” em diversos temas levantados pelo professor Caíque.

No último domingo, 28 de junho, o sétimo e último dia do Congresso Online do Notícias Concursos contou com a participação do professor de Direito, Caique Barbosa. A “live”, até o fechamento desta matéria, já contou com quase 5 mil visualizações no IGTV do Instagram do Notícias Concursos.

Você sabia que é #Fato a resolução 23.537/2017 do TSE, que disciplinou o uso do app E-Título, que poderá substituir a via impressa do título de eleitor?

Quer saber mais sobre esses e demais temas do Direito Eleitoral? Assista o vídeo abaixo completo!

As transmissões, online e gratuitas, começaram na última segunda-feira, 22 de junho. Os encontros seguiram até esse domingo, dia 28.

Veja como foi o programa de aulas:

22 de junho: Direito Penal – Levy Moscovits

23 de junho: Direito Público – Suzana Andrade

24 de junho: Direito Tributário – Thiana Cairo

25 de junho: Como o poder da comunicação e da oratória leva à aprovação

26 de junho: Direito do Trabalho – Ingrid Gil

27 de junho: Direito Civil – Aline Passos

28 de junho: Direito Eleitoral – Caique Barbosa

O Notícias Concursos agradece a todos os professores que colaboraram para o sucesso do nosso 1º Congresso Online. E a todos que acompanharam nossas lives! O Congresso conta com 40 mil visualizações! Em breve, mais novidades para vocês.